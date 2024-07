Megvan az első bronz

A Tatabányai SC 21 éves vívója a kínai Tang Csün-jao, a 2022-ben világbajnok dél-koreai Szong Szera, majd egy másik kínai, Jü Sze-han legyőzésével jutott el az elődöntőig, ahol kikapott az idén Eb-második francia Auriane Mallo-Bretontól. Így zárásként a harmadik helyért mérkőzhetett meg az észt Nelli Differttel, akivel "kéz a kézben" jutottak ki az olimpiára.

2024. július 27. 21:57

Muhari Eszter, miután győzött az észt Nelli Differt ellen a női párbajtőr egyéni versenyének bronzmérkőzésén a 2024-es párizsi nyári olimpián a Grand Palais kiállítócsarnokban 2024. július 27-én. MTI/Illyés Tibor

Utolsó mérkőzését végletekig kiélezett küzdelemben, ráadásban esett találattal megnyerte, ezzel bronzérmet szerzett szombaton a párbajtőröző Muhari Eszter a párizsi olimpián.

Mindketten az egyéni ranglistáról kerültek be a mezőnybe. Eredetileg úgy volt, hogy Kun Annáé és Differté lesz a két európai hely, de a magyar vívót a holléti nyilvántartáshoz kapcsolódó mulasztás miatt május közepén két évre eltiltották. A rangsorban Differt mögött Muhari következett, így övé lett a másik hely.



A csapatban tavaly és tavalyelőtt is Eb-ezüstérmes magyar vívó kapta az első tust, de mindjárt válaszolt is kettővel, majd 3-3 után pengéről indulva megszúrta ellenfelét. Az első szünet után folytatódott a taktikai küzdelem, mindkét fél igyekezett előkészíteni a megfelelő ütemű támadást. Ez eleinte kétszer az észtnek, majd 5-7 után kétszer a magyar vívónak sikerült. Végül együttes találattal 8-8 volt az állás a második három perc lejártakor. A pihenő után megint Differt indított jó ritmusban pengéről támadást, majd újabb együttes találat után Muhari adott egylámpás tust. 10-10 után az észt ismételte meg kétszer a korábbi akcióját, aztán a magyar vívó csuklóra és mellkasra helyezett el egy-egy találatot. Újabb tusváltás után együttes következett, 14-14-nél pedig lejárt a vívóidő. A ráadásban Muhari a 12. másodpercben vállon szúrta 34 éves ellenfelét, ezzel megszerezte a magyar küldöttség első érmét a párizsi játékokon.

Eredmények, női párbajtőr:

a 32 között:

Muhari Eszter - Tang Csün-jao (kínai) 15-10

a 16 között:

Muhari-Szong Szera (dél-koreai) 15-6

negyeddöntő:

Muhari - Jü Sze-han (kínai) 15-10

elődöntő:

Kong Man Vaj Vivian (hongkongi)-Nelli Differt (észt) 15-11

Auriane Mallo-Breton (francia)-Muhari 15-9

bronzmérkőzés:

Muhari-Differt 15-14

