Győztünk!

A záró nyolc percet Jansik emberelőnyös gólja indította, de egyből érkezett a válasz Enzo Khasz gyönyörű kapáslövéséből. A magyarok ekkor még nem engedték még közelebb a házigazdákat, Zalánki lőtt hatalmas kapufás gólt, de Khasz megintcsak egy óriási lövéssel iratkozott fel az eredményjelzőre.

2024. július 28. 21:01

A magyar csapat játékosai a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornáján, a B csoportban játszott Franciaország - Magyarország mérkőzésen a Párizs melletti Saint-Denis-ben lévő Vizes Központban 2024. július 28-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Győzelemmel rajtolt a magyar férfi vízilabda-válogatott a párizsi olimpián: Varga Zsolt együttese a csoportkör vasárnapi nyitányán 13-12-re nyert a házigazda francia csapat ellen.

A mieink ezzel visszavágtak riválisuknak, amely februárban a dohai világbajnokság negyeddöntőjében óriási meglepetésre legyőzte az akkor címvédő gárdát.



A magyarok kedden a spanyolok ellen folytatják.



A férfi vízilabdatornán a 12 résztvevő két hatos csoportban játszik, innen a négy-négy legjobb jut a negyeddöntőbe, ahol keresztbe játszanak majd.

Eredmény:

férfi vízilabdatorna, B csoport, 1. forduló:

Magyarország-Franciaország 13-12 (5-1, 4-4, 1-2, 3-5)

----------------------------------------------------

gólszerzők: Vigvári Vi. 3, Jansik Sz., Manhercz, Vámos 2-2, Varga Dé., Angyal, Fekete, Zalánki 1-1, illetve T. Vernoux 4, Bodegas 3, Khasz 2, Bouet, Crousillat, M. Vernoux 1-1



Magyarország:

-------------

Vogel Soma - Varga Dénes, Manhercz Krisztián, Jansik Szilárd, Molnár Erik, Nagy Ádám, Zalánki Gergő - cserék: Angyal Dániel, Vámos Márton, Fekete Gergő, Vigvári Vince, Hárai Balázs

Az elmúlt időszakban a magyaroknak többször is meggyűlt a baja a franciákkal, a februári dohai világbajnokság negyeddöntőjében óriási meglepetésre a rivális nyert, amely az olimpiát megelőző budapesti felkészülési mérkőzésen is megnehezítette Varga Zsolt együttesének dolgát.



Stílszerűen az egyetlen aktív magyar olimpiai bajnok, Varga Dénes szerezte a találkozó első gólját a zsúfolásig megtelt Vizes Központban, ahol a házigazdák is gyorsan bemutatkoztak, az első emberelőnyüket másodpercek alatt gólra váltották. A magyarok dupla fórból vették vissza a vezetést, Vigvári Vince lőtt a bal szélről kapásból a hálóba, majd újra az olimpiai újonc, tavaly a junior és a felnőtt válogatottal is világbajnok fiatal játékos talált be, ezúttal szabaddobásból. A védekezés nagyon egyben volt, elöl pedig Vámos Márton bombája három blokkoló kéz és a francia kapus feje felett megtalálta az utat a hálóba (4-1). A parádés kezdés folytatódott, Manhercz Krisztián labdaszerzése után Molnár Erik harcolt ki fórt, amelyet Vigvári kegyetlenül zúdított a jobb alsóba, harmadik gólját szerezve ezzel (5-1).



A második negyed első magyar támadásából Angyal Dániel "mutatkozott be" egy újabb hatalmas góllal, majd Vogel Soma emlékeztett mindenkit arra, hogy ötméteresből neki a legnehezebb a világon betalálni, Ugo Crousillat büntetőjét védte az FTC kétszeres Bajnokok Ligája-győztese. A házigazda végül Michael Bodegas centergóljával szépített, majd újra 37 éves klasszis villant, Zalánki Gergőről lefordulva lőtt a bal alsóba. A magyarok csak egy rövid időre akadtak el támadásban, a szépen megjátszott fór végén a csapatkapitány Jansik Szilárd talált be közeli húzásból. Varga elöl eladott egy labdát, de hátul egy parádés védekezéssel azonnal javított, a lefordulásból végén pedig Fekete Gergő is megszerezte első gólját az olimpiákon. Az ellentámadásból a franciák dohai hőse, azon a negyeddöntőn öt gólt, köztük a győztes találatot is szerző Thomas Vernoux elhajlásból volt eredményes. Egy kontra után Bodegas ötméterest harcolt ki, Vernoux pedig kíméletlen volt. Egy magyar támadásra még maradt idő a nagyszünet előtt, ez Manhercz Krisztiánnak volt elég éppen az első találatának megszerzésére (9-5).



A harmadik felvonásban közel öt percig nem láthattak gólt a nézők, Vogel az első két francia fórnál még a végállomást jelentette, a harmadiknál azonban már ő sem segített. A negyed második magyar fórjának megjátszása előtt a kapitány időt kért, a végletekig kijátszott támadás végén pedig Manhercz húzta a labdát a rövidbe. A rivális 9 másodperccel a dudaszó előtt talált be, így még valamennyire nyílt maradt a találkozó a hajrára (10-7).



A záró nyolc percet Jansik emberelőnyös gólja indította, de egyből érkezett a válasz Enzo Khasz gyönyörű kapáslövéséből. A magyarok ekkor még nem engedték még közelebb a házigazdákat, Zalánki lőtt hatalmas kapufás gólt, de Khasz megintcsak egy óriási lövéssel iratkozott fel az eredményjelzőre. Varga Dénes egy hihetetlen csavar mozdulattal próbálkozott, de nem talált a kapuba, a franciák viszont Bodegasnak köszönhetően újabb ötméterest kaptak, amit Vernoux belőtt.



A hajrára a franciák kapusa elkapta a fonalat, meccsben tartva ezzel társait, Hugo Fontani eszén még emberelőnyből sem tudtak túljárni a magyarok. A franciák újabb ötméterest kaptak, Vogel azonban Vernoux harmadik lövését már kifogta 2:12 perccel a vége előtt. Ezt még követte védekezésben egy elképesztő csapatmunka, szinte mindenkinek volt egy-egy blokkja, ez pedig gyakorlatilag győzelmet ért, főleg, mivel Vámos elemi erővel bombázott a hálóba.



Vernoux még lőtt egy hatalmas gólt, Bodegas pedig négy másodperccel a vége előtt pöccintett a hálóba, de az egyenlítésre már nem maradt idejük a hazaiaknak.

A magyar további programja:

kedd:

Spanyolország-Magyarország 21.05

csütörtök:

Magyarország-Japán 21.05

szombat:

Ausztrália-Magyarország 15.00

augusztus 5., hétfő

Magyarország-Szerbia 12.00



MTI