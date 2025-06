Donald Trump „végső ultimátuma"

2025. június 18. 19:12

"Végső ultimátumnak" nevezte Donald Trump amerikai elnök szerdán az Iránhoz intézett korábbi felszólítását a feltétel nélküli megadásról.

Donald Trump a Fehér Ház előtt kérdésekre válaszolva kifejtette, hogy Irán "teljesen védtelen", miután elvesztette légvédelmét, azt ugyanakkor lebegtette, hogy az Egyesült Államok bekapcsolódik-e Izrael oldalán a légicsapásokba. Úgy fogalmazott: "lehet, hogy megteszem, lehet, hogy nem teszem meg, senki nem tudja, mit fogok csinálni".

Kijelentette, hogy Irán rengeteg problémával szembesült, hajlandó lenne tárgyalásra, aminek érdekében az amerikai vezetéshez fordult. Donald Trump szerint Teherán akár a Fehér Házba is elküldené képviselőit, amit "bátorságnak" nevezett, de hozzátette, hogy túl késő beszélni. Azt is megjegyezte, hogy "nagy a különbség a most és az egy héttel ezelőtt között".

A katonai helyzettel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a háború összetett dolog, amiben sok fordulat történhet, és az elmúlt napok történéseit előrelépésnek nevezte, de nem győzelemnek.

Az amerikai elnök felidézte telefonbeszélgetését Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki felajánlotta, hogy közvetít Irán és Izrael között. Donald Trump elmondása szerint, megkérte az orosz államfőt, hogy először az Ukrajna ellen viselt saját háborújában lépjen a lezárás felé, az iráni helyzet miatt pedig "ráér később is aggódni".

Donald Trump emlékeztetett, évek óta képviselt álláspontja, hogy Irán nem kerülhet atomfegyver birtokába. Hozzátette, ezt most komolyabban gondolja, mint valaha.

Szerdán Irán ENSZ nagykövete, Ali Bahreini az Egyesült Államokat "bűnrészesnek" nevezte az Izrael által megindított légicsapásokban.

Nikki Haley, korábbi amerikai ENSZ nagykövet, aki tavaly Donald Trumppal szemben indult a republikánus elnökjelöltségért, sürgette a Trump-adminisztrációt, hogy támogassa Izraelt az iráni nukleáris létesítmények kiiktatásában, ugyanakkor óvott attól, hogy az Egyesült Államok beavatkozzon Iránban a hatalomváltás kikényszerítése érdekében, és azt hangoztatta, hogy az irániaknak kell dönteniük, kit akarnak vezetőjükként.

mti