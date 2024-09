Teljes a káosz Budapesten – Karácsony nem jelöl helyettest, Vitézy és Magyar hazugsággal vádolja a főpolgármestert

Karácsony Gergely főpolgármester nem jelöl főpolgármester-helyettest a Fővárosi Közgyűlés pénteki alakuló ülésén – jelentette be a Telexnek Karácsony, aki alaposan nekiment a másik két ellenzéki politikusnak, Vitézy Dávidnak és Magyar Péternek. Az érintettek hazugsággal vádolták meg a főpolgármestert.

2024. szeptember 30. 16:17

Teljes a káosz Budapesten: Karácsony Gergely a Telexnek adott hétfő reggel interjút, amelyből kiderült, hogy totális kudarcot vallottak az ellenzéki pártok egyeztetései, így kérdéses hogyan tud majd működni a főváros. Karácsony az interjú elején arról beszélt, hogy csütörtökön egyeztetett Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével, amit úgy jellemzett, hogy nem lett belőle különösebben sikeres megbeszélés.

„A Tisza Párt egy olyan furcsa és számomra nehezen értelmezhető politikai stratégiát, de az is lehet, hogy taktikát követ a fővárosban, hogy semmiért sem vállal felelősséget, nem akar semmit, nem vesz részt semmiben, de közben minősítget, és a megválasztott főpolgármestert is akadályozná, hogy teljesítse a felelősségét. Vitézy Dávidba lettek hirtelen szerelmesek, csak és kizárólag őt hajlandók megszavazni főpolgármester-helyettesnek” – állította Karácsony.

Amikor az újságíró visszakérdezett, hogy a fenti állítás szó szerint elhangzott-e, Karácsony azt felelte, hogy „világos volt, hogy jelenleg nincs más, akit támogatnának (mint Vitézy – a szerk), de jelölni, nyilvánosan felvállalni még őt sem hajlandó”. Karácsony szerint ő azt a javaslatot tette a pártoknak, hogy Kiss Ambrus maradjon általános, Vitézy pedig legyen városfejlesztési helyettes. A főpolgármester szerint azonban ez nem fog bekövetkezni. Állítása szerint a Fidesz sem Vitézyt, sem Kiss Ambrust nem támogatja, míg a Tisza csak Vitézyt szavazza meg, a DK pedig semmiképpen nem szavazza meg Vitézyt. Karácsony kijelentette, eljutott a magyar ellenzéki politika odáig, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt az egyik legfelelősebb ellenzéki párt a közgyűlésben. „Az alakuló ülésen ezért nem teszek javaslatot a főpolgármester-helyettes személyére” – összegezte Karácsony.

„Volt már ezer nagyobb sérelme a jogállamnak Magyarországon, mint hogy nem volt megválasztva a főpolgármester-helyettes. Csináljuk tovább a munkánkat. Megvárom, amíg a munkaterápia egy kicsit jobb belátásra bírja a pártokat, és esetleg rájönnek arra, hogy itt van egy város, amiért felelősséggel tartoznak. Ha meg nem, akkor a főispán fog rám küldeni valakit főpolgármester-helyettesnek. Ha ez a közgyűlési frakciók szerint így oké, akkor majd a főispán embere kap egy irodát a negyedik emeleten, hozzá egy kávéfőzőt, viszont semmilyen jogkört” – mondta a főpolgármester.

Kérdésre válaszolva azt is kijelentette, hogy mindenképpen Kiss Ambrust jelöli helyettesének, ebből nem enged. Az interjúban azt is állította, hogy egy javaslat szerint tőle minden jogkört elvennének, és mindet Vitézy Dávid kapná. Az is kiderült a beszélgetésből, hogy Gyurcsány Ferenccel egyszer azért maradt el egy tárgyalása Karácsonynak, mert a DK elnöke a találkozó előtt nyilatkozott a Magyar Nemzetnek. Vitézy Dávid és Magyar Péter is reagált Karácsony kijelentéseire, mindketten hazugsággal vádolták „Karácsony Gergely az önkormányzati ciklus nyitányaként Telex-interjút adott, amiben kizárólag panaszkodik, másokra mutogat, valótlanságokat állít, és persze a Gyurcsány-kormányból hozott szövetségeseinek átmentéséhez ragaszkodik. Csak egy dologról nem beszélt: Budapestről” – írta Vitézy a Facebookon.

„Karácsony Gergelynek egyetlen célja volt: megint eljátszani az áldozatot, telesírni a Telexet és a fél magyar médiát. A helyzet valójában ugyanaz, ami eddig: a főpolgármester semmit nem csinált a nyáron, a munka nincs elvégezve. Egy nappal a ciklus kezdete előtt nincs javaslata a saját helyetteseire, a közgyűlés bizottságaira, a működés kereteire” – tette hozzá. „A mai Telex-interjú után azonban egyértelművé kell tennem: nem jelentkeztem főpolgármester-helyettesnek. Sőt, Karácsony Gergelynek a kampányban elkövetett hazugságai, személyeskedő, becsmérlő mondatai, öt év kudarcos városvezetési teljesítménye után erősen el kellett gondolkodnom azon, hogy egyáltalán beszélni van-e értelme erről a felkérésről vele” – jelentette ki.

Vitézy szerint a főpolgármester külön kérte, hogy a beszélgetésükről ne tájékoztassák a nyilvánosságot, amit ő be is tartott. „Ezzel szemben ő egyből elrohant a Telexhez, hogy ott aztán olyasmiket állítson, amiknek személyesen az ellenkezőjét mondta – már a legnagyobb budapesti cégek felügyeletét és konkrét cégvezetők leváltását ajánlgatta nekem, amit most úgy állít be, hogy engem nem akar közpénz közelébe engedni. Ilyenkor megérti az ember, hogy a saját legszorosabb szövetségesei és párttársai is miért magnóval jártak hozzá egyeztetni – nekem ez nem szokásom, de nem is szeretnék ilyen közegben dolgozni” – állította.

Magyar Péter szerint Karácsony Gergely ma egy hazugságoktól és önellentmondásoktól hemzsegő interjút adott a Telexnek. „Karácsony Gergely mindig abban volt jó, hogy áldozati pózba helyezze magát, hogy sajnálni kelljen, és közben mindenkinek mindent megígér, de betartani már nem szereti az ígéreteit. Egy valódi vezető teljesíti a törvényi kötelezettségeit, próbál kompromisszumos jelölteket és megoldásokat találni. Egyeztet az érdemi szereplőkkel és nem vádaskodik. Ehelyett a főpolgármester inkább megzsarolt engem, hogy ha nem támogatjuk a Gyurcsány–Bajnai-kormány embereit, Kiss Ambrust és Tordai Csabát, akkor inkább senkit nem jelöl helyettesnek.

Elmondta azt is, hogy ha nem támogatjuk a szavazatunkkal, hogy a főváros vezetésében és cégeiben itt maradjanak a »régi gárda« kemény titánjai, akkor inkább költségvetést sem készít a fővárosban, és hagy mindent összeomlani, amit aztán majd a Fidesszel közösen a Tisza Pártra próbálnak majd tolni” – írta Magyar Péter, akinek a bejegyzését alább olvashatják:

hirado.hu