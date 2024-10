Rossi: pontot, pontokat szerezzünk

A több mint hat éve regnáló Rossi hatalmas mérföldkőhöz érkezik a válogatott kispadján, ugyanis hétfőn a 70. találkozójával megelőzi az örökrangsorban a legendás Aranycsapat mesterét, Sebes Gusztávot, azaz immár egyedül áll majd a második helyen Baróti Lajos mögött.

2024. október 13. 17:32

Marco Rossi szövetségi kapitány (jobb) és Dibusz Dénes a magyar válogatott sajtótájékoztatóján a zenicai Bilino Polje Stadionban 2024. október 13-án. A csapat a következő napon a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában Bosznia-Hercegovina legjobbjai ellen lép pályára Zenicában. MTI/Illyés Tibor

Marco Rossi szövetségi kapitány úgy készítette fel a magyar labdarúgó-válogatottat, hogy hétfőn három pontot szerezzen a bosnyákok vendégeként, de a végén az egynek is örülne, mert csapata így is a riválisa előtt maradna a Nemzetek Ligája-csoportban.

"A bosnyákok összességében a második félidőben jól játszottak a németek ellen, akiknek tudtak problémát okozni. Ennek megfelelően tiszteljük mostani ellenfelünket, de azért vagyunk itt, hogy pontot, pontokat szerezzünk" - jelentette ki a vasárnapi sajtótájékoztatón a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető.

"Képtelen vagyok úgy felkészíteni a csapatot, hogy az egy pont legyen a cél, hármat szeretnénk szerezni, de a végén az egy is jó lenne".

Rossi ezzel arra utalt, hogy döntetlennel a magyarok a bosnyákok előtt maradnának a négyesben, így a közvetlen rivális csak úgy tudna előzni a novemberi dupla fordulóban, ha bravúrt érne el a két favorit, azaz a német vagy a holland együttes ellen.

"Nem kedvelem a bunkerfocit, de van, amikor az vezethet eredményre, ezúttal viszont nem ez a cél, nem erre lehet számítani. Kiegyenlített meccset várok, mert ez a találkozó dönt arról, melyik gárdának lesz esélye a bennmaradásra" - mondta Rossi.

A hétfőn a 70. találkozójával Sebes Gusztávot maga mögött hagyva a szövetségi kapitányok örökrangsorának második helyére kerülő Rossi az MTI érdeklődésére kifejtette, biztosan nem Balogh Botond helyettesíti a megsérült Dárdai Mártont, mert a parmai védő vasárnap edzett először, ezért kockázatos lenne a szerepeltetése.

"Mindig van nehézség, de aki itt van, azokra ugyanúgy számítunk. Nem keresünk kifogásokat. Mindenki hasznos, de senki sem pótolhatatlan" - fogalmazott arra reagálva Rossi, hogy éppen azokon a posztokon vannak sérültjei, ahol rotálni szokta a kezdőcsapatát.

"Nekünk most a legfontosabb, hogy a korábban látott csapategység visszatért".



Dibusz Dénes többek között arról beszélt, hogy bő egy hónapja a Ferencvárossal a Borac Banja Luka ellen megtapasztalta, milyen nehéz Boszniában játszani, most is erre számít. Kifejtette, nem olyanok a körülmények, mint a Puskás Arénában, de teljesen korrekt meccset lehet játszani a zenicai stadionban, mivel teljesen jó a talaja.

"Korábban valóban a szurkolók az álmukból felkeltve is tudták, hogy áll fel a védelem belső hármasa. Az elmúlt időszakban sok változás volt ebben, de akárki kerül be, tudja a feladatát. Az előző két meccsen bebizonyítottuk tudunk koncentráltan, összeszedetten, egymást kisegítve védekezni. Tehát azt a biztonságot meg tudja adni a hátsó alakzat, ami kell a csapatnak" - mondta az MTI-nek a hálóőr az előtte játszó védőkről.

"Nekem is van egy feladatom, amit a lehető legjobban szeretnék megoldani. A legfontosabb, hogy a csapat sikeres legyen, ehhez pedig hétfőn nagy lépést tudunk tenni".

A 33 éves futballista elárulta, "nincs hurráhangulat" a hollandok elleni, bravúros 1-1-es döntetlent után, "senki nem repked három méterrel a talaj felett".

Hozzátette, pici csalódottság volt bennük, mert közel jártak egy "óriási eredmény" eléréséhez, de reálisan értékelve szerinte igazságos eredmény született azt figyelembe véve, hogy a második félidőben egyetlen kapura lövési kísérlete volt a magyar válogatottnak, amelynek nagyot kellett küzdenie a pontszerzésért.

Zenicában hétfőn 20.45-kor az angol Anthony Taylor sípjelére kezdődik a bosnyák-magyar mérkőzés, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít.

A magyar labdarúgó-válogatott várhatókezdőcsapata az MTI szerint:

Dibusz - Botka, Orbán, Fiola - Bolla, Nikitscher, Schäfer, Nagy Zs. - Sallai, Szoboszlai - Varga B.

Az iksz kevés!

A hollandok elleni bravúros pontszerzésnek köszönhetően a magyar labdarúgó-válogatott várja kedvezőbb helyzetből a bennmaradás szempontjából sorsdöntő boszniai mérkőzést a Nemzetek Ligája élvonalának negyedik fordulójában.

A két nyeretlen csapat zenicai csatájának győztese szinte biztosan az osztályozót jelentő harmadik helyen zár majd.

Ha Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai gyűjtik be a három pontot, akkor egyrészt matematikailag versenyben maradnak a negyeddöntőt érő első két helyért, másrészt négy pontra eltávolodnak közvetlen riválisuktól, akiknek így mindkét hátralévő találkozójukat meg kellene nyerniük, hogy legyen esélyük a bennmaradásra.

Fordított esetben a bosnyákok kétpontos előnyre tennének szert, így a magyarok kerülnének győzelmi kényszerbe úgy, hogy az utolsó két körben az erősebb hollandokkal és németekkel találkoznak.

A döntetlennel nem dőlne el a harmadik hely sorsa, de a nemzeti együttes maradna lépéselőnyben, azaz a bosnyákoknak kellene olyan bravúrt elérniük az előzéshez, mint ami a magyar csapatnak összejött pénteken az Eb-elődöntős hollandokkal szemben.

A magyar válogatott az Oranje ellen sikerrel tért vissza régi, jól bevált taktikájához, amellyel korábban olyan nagy skalpokat gyűjtött, mint Angliáé vagy Németországé, azaz stabil és szervezett védekezésből vezetett néhány gyors és veszélyes ellenakciót. Ezúttal ez döntetlenre volt elég, viszont Bosznia-Hercegovinában a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető szeretné, ha csapata többet támadna.

A nagyobb labdabirtoklási arány és több támadásvezetés elérése mellett legalább olyan fontos lesz a védelem stabilitásának megőrzése, mert ha sikerül kapott gól nélkül zárni, az önmagában garancia a magyaroknak kedvező döntetlenre.

Azonban éppen a hátsó alakzat összeállítása okozhatja a legnagyobb gondot Rossinak, mert Balogh Botond már pénteken sem léphetett pályára, Hollandia ellen pedig Dárdai Mártont sérülés miatt kellett lecserélnie a szünetben, márpedig Edin Dzeko személyében az ellenfél legjobb játékosa éppen a középcsatár.

A múltat tekintve az biztató, hogy a magyarok az eddigi öt találkozón még sosem szenvedtek vereséget Bosznia-Hercegovinától.



A csoport másik mérkőzésén az éllovas németek a hollandokat fogadják a müncheni rangadón, ahol a csoportelsőség lesz a tét. A győztes nagy eséllyel az élen végez majd, míg pontosztozkodás esetén a németek maradnak lépéselőnyben.

Az NL lebonyolítása a mostani idényre változott, a négyes első és második helyezettje a jövő márciusi, oda-visszavágós negyeddöntőbe jut, a harmadik ugyancsak tavasz elején osztályozóra kényszerül a B divízió egyik csoportmásodikjával, míg a negyedik kiesik a másodosztályba.

A Nemzetek Ligájával - ha közvetetten is, de - megkezdődött a 2026-os vb-selejtező európai része. Az NL-ből közvetlenül nem lehet kijutni a sportág csúcseseményére, csupán négy pótselejtezős helyet osztanak ki. Ezt az a négy legmagasabban rangsorolt NL-csoportgyőztes szerzi meg, amely a jövő évi hagyományos selejtezősorozatban nem végez a csoportja közvetlen kijutást jelentő első és pótselejtezőt érő második helyén sem.

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 4. forduló:

hétfő:

Bosznia-Hercegovina - MAGYARORSZÁG, Zenica 20.45

Németország-Hollandia, München 20.45

A csoport állása:

1. Németország 3 2 1 - 9-3 7 pont

2. Hollandia 3 1 2 - 8-5 5

3. MAGYARORSZÁG 3 - 2 1 1-6 2

4. Bosznia-Hercegovina 3 - 1 2 3-7 1

Korábbi eredmények:

1. forduló (szeptember 7.):

Hollandia - Bosznia-Hercegovina 5-2 (2-1)

Németország-MAGYARORSZÁG 5-0 (1-0)

2. forduló (szeptember 10.):

Hollandia-Németország 2-2 (1-2)

MAGYARORSZÁG - Bosznia-Hercegovina 0-0

3. forduló (október 11.):

Bosznia-Hercegovina - Németország 1-2 (0-2)

MAGYARORSZÁG-Hollandia 1-1 (1-0)

A csoport további programja:

5. forduló (november 16.):

Németország - Bosznia-Hercegovina, Freiburg 20.45

Hollandia-MAGYARORSZÁG, Amszterdam 20.45

6. forduló (november 19.):

Bosznia-Hercegovina - Hollandia, Zenica 20.45

MAGYARORSZÁG-Németország, Puskás Aréna 20.45

