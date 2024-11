Hollandia-Magyarország: 4:0

Az ellenfél egyértelműen jobb volt. Sok gyerekes labdaeladással megkönnyítettük a helyzetüket. Gólhelyzeteinket kihagytuk. Egyéni nagy teljesítmények – sajnos – hiányoztak.

Utoljára frissítve: 2024. november 16. 22:36

2024. november 16. 18:36

Nikitscher Tamás, Dárdai Márton és Balogh Botond, valamint a holland Donyell Malen és Jan-Paul van Hecke (b-j) a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Hollandia - Magyarország mérkőzésen az amszterdami Johann Cruijff Arénában 2024. november 15-én. MTI/Koszticsák Szilárd

A magyar labdarúgó-válogatott 4-0-ra kikapott a nyári Európa-bajnokságon elődöntős holland csapat vendégeként a Nemzetek Ligája ötödik fordulójában.

A szombati, amszterdami vereséggel - és a bosnyákok kiütéses kudarcával - eldőlt, hogy a Hollandia ellen negyven éve nyeretlen nemzeti együttes a harmadik helyen végez a csoportban. Ez azt jelenti, hogy márciusban osztályozóra kényszerül a B divízió egyik második helyezettjével, illetve decemberben minden bizonnyal a második kalapból sorsolják majd ki a világbajnoki selejtezősorozatra.

Első sor balról: Schäfer András, Nagy Zsolt, Dárdai Márton, Sallai Roland, Nego Loic, hátsó sor balról: Dibusz Dénes, Nikitscher Tamás, Balogh Botond, Orbán Willi és Szoboszlai Dominik a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Hollandia - Magyarország mérkőzés előtt az amszterdami Johann Cruijff Arénában 2024. november 15-én. MTI/Koszticsák Szilárd

A mérkőzést beárnyékolta, hogy Szalai Ádám pályaedző a hatodik percben rosszul lett, emiatt több mint tíz percet állt a játék. A korábbi csapatkapitány állapotát stabilizálták és egy amszterdami kórházba szállították.

Marco Rossi szövetségi kapitány Szabó Levente becserélésével újoncot avatott.

A magyarok a keddi zárófordulóban a csoportgyőztes német csapatot fogadják a Puskás Arénában.

MTI

Két góllal jobbak voltak

Csapatunk most egy egyértelműen jobb ellenféllel küzdött. Igaz, a játék megszakításáig valamivel jobbak voltunk náluk. Schaffer tiszta gólhelyzetet hagyott ki a 3. percben: ez nagy felelőtlenség volt a játékos részéről. Nem koncentrált a lövésre. Tökéletes lövőhelyzet volt, bármelyik sarokba beilleszthette volna a labdát. Fölé rúgta. Rossi a meccs után jelezte, több gólhelyzetünk volt, ilyen ellenfél ellen nem szabad ezeket kihagyni. Schaffer sajnos kihagyta, holott ilyen helyzetet NB I-ben is be kell rúgni, válogatott szinten egyértelműen. Ha nem tud válogatott szinten koncentrálni, ki kell hagyni az együttesből.

Nikitscher teljesen fölöslegesen emelte föl a kezét a tizenhatoson belül, így alakult ki a szabálytalanság. Noha ezt a tizenegyest nem kellett volna megadni, hiszen sem a hollandok, sem a közönség nem reklamált, mindenki elfelejtette, hol ért véget ideigelesen a mérkőzés. A rosszindulatú bíró ezzel eldöntötte a meccset. A következő tizenegyesnél Nagy Zsolt ügyetlen volt, ott felejtette a lábát, a holland csatár szándékosan belebotlott és elesett.

Két ajándék tizenegyes.

A holland csapat két másik gólja jogos volt, ezzel a két góllal jobbak voltak.

A mieinknél feltűnően hiányoztak az egyéni jó teljesítmények. Szoboszlai is, Varga Barnabás is szürke volt. A cserék semmit nem tudtak hozzátenni a játékhoz, beleszürkültek az erőlködésbe.

Az mindenesetre kiderült, hogy a magyar és a holland válogatott között osztálykülönség van. A magyar futballra jellemző gyerekes labdaeladások itt tovább növelték a különbséget.

Utolérhetjük a holland futballt: 16 év alatt.

Ehhez a szakmai tudás megvan a magyar labdarúgásban is. A szakma tudja, hogy a futballistákat 4 éves korában kell elkezdeni kialakítani. Ma az akadémiák 14 éves kortól kezdenek foglalkozni a játékosokkal. Későn!

Ezt már fölismerték. A cselekvés még várat magára.

90. perc: Dibusz újabb nagy védése.

87. perc: kapufát értek el a hollandok.

85. perc: A hollandok felsősarkos gólt fejeltek: 4:0

80. perc: Sallai helyett Csoboth jön be.

73. perc: Sallai ígéretes helyzetben az oldalhálót találta el. Bejön Gera, lemegy Nego.

68. perc: tetszetős labdatartásunk után gyerekes hiba.

63. perc: Kapáslövésből gólt rúgnak a hollandok: 3:0

62. perc: Szoboszlai és Nego elpuskáz egy helyzetet.

55. perc: Dibusz megint nagyot védett: kivetődéssel.

50. perc: kapufát lőttek a hollandok.

II. félidő 48. perc: Sallai kitör, lövése gyengére sikerült.

Szalai Ádám állapota stabil – jelentette a közmédia a szünetben.

A félidő vége előtt Nagy Zsolt ott felejtette a lábát: gáncsolt: 11-es. Ezt is belőtték: 2:0

48. perc: Szoboszlai távolról kapura emel, a kint álló kapus visszaért, megfogta.

46. perc: Dibusz hatalmasat véd. (Gyerekes labdaeladás miatt kerül helyzetbe az ellenfél.)

13 perc hosszabítást jeleztek a játékmegállás miatt. Szalai Ádámot kórházba szállították.

Jól játszunk, vannak helyzeteink, a szerencse egyelőre hiányzik.

Magyar szurkolók az arénában. A hungarofób UEFA kitiltotta drukkereinket a mérkőzésről, néhány szurkoló azonban be tudott jutni, így a Himnusz is elhangzott a meccs után – MTI/Kosztivács szilárd felvétele

15. perc: Dibusz káprázatosan véd egy fejest.

A14. perce tették vissza az órát.

25. perc: Sallai tiszta helyzetben a kapus kezébe fejelte a labdát.

22. perc: folytatódik a meccs. Meglepetésre a bíró egy 11-est ad: Nikitser keze hozzáért a labdához. Berúgták: 1:0

7. perc: Valaki rosszul lett a magyar kispadnál, leállt a játék, az orvosok dolgoznak. Szalai Attila lett rosszul, Hord

6. perc: Orbán sárga lapot kap, indokolatlanul.

3. perc: Schaffer tiszta helyzetben fölé durrantotta a labdát.

Kép: Marco Rossi szövetségi kapitány (elöl) a magyar labdarúgó-válogatott játékosainak stadionsétáján a Hollandia ellen a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott mérkőzés előtti napon az amszterdami Johann Cruijff Arénában 2024. november 15-én. MTI/Koszticsák Szilárd

A mieink

m4sport

Noha az európai szövetség (UEFA) büntetése miatt nem értékesítettek belépőket a vendégszektorba a szombati holland-magyar labdarúgó-mérkőzésre, mégis lesz néhány magyar szurkoló a Johan Cruijff ArenA lelátóin.

Elsősorban Hollandiában élő magyarok juthatnak be a Nemzetek Ligája élvonalában sorra kerülő találkozóra, mivel a hazai oldalra hollandiai lakcímmel rendelkező érdeklődők válthattak jegyet.

"Már a sorsolás pillanatában tudtam, hogy kimegyek erre a meccsre. Persze azt terveztem, hogy a vendégszektorba, mert mégiscsak jobb sok száz magyar között kiabálni, hogy Ria, ria, Hungária" - mondta az MTI-nek egy több mint tíz éve Amszterdamban élő informatikus grafikus. "Amikor kiderült, hogy a folyamatban lévő fegyelmi vizsgálat miatt a magyar szövetség nem kezdi meg a jegyárusítást, már sejthető volt, hogy hivatalosan nem lehetnek majd vendégdrukkerek a stadionban, ezért azonnal vettem jegyet a hazaiak közé, mert már csak néhány belépő volt elérhető".

A budapesti születésű fiatalember minden bizonnyal valóban bejut majd a létesítménybe, mivel rendelkezik amszterdami lakcímmel. De vannak olyanok, akik valószínűleg hiába utaztak a holland fővárosba, csak televízión keresztül követhetik majd a mérkőzést.

Egy kozármislenyi társaság elárulta, hogy többen vettek jegyet a hazai szektorokba, de többüknek törölték a foglalását és visszautalták a pénzüket.

Ennek ellenére az utazásról nem mondtak le, mivel a repülőjegyet már nem lehetett visszamondani. Mint hozzátették, megpróbálnak bejutni a stadionba, de ha nem járnak sikerrel, akkor egy közeli pubban nézik majd az összecsapást.

A több mint 55 ezer néző befogadására alkalmas aréna környékén 15 órától jelentek meg az első szimpatizánsok, akik természetesen többnyire tetőtől talpig narancsszínbe öltöztek. Az első ételt és italt, valamint futballszuveníreket árusító standok is ekkor nyitottak.

A spanyol Jesús Gil Manzano sípjelére szombaton 20.45-kor kezdődik az amszterdami Johan Cruijff ArenA-ban a holland-magyar mérkőzés, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít.

MTI