Juhász Hajnalka: A Nagy Ipoly-takarítás is jól mutatja a Tisza és a Fidesz-KDNP közötti különbséget - Míg Magyar Péter csak beszél, mi cselekszünk
A KDNP-nek fontos a közösségekben való ottlét, a problémák megoldására való törekvés. Ezt jól mutatja a Nagy Ipoly-takarítás, mert lehet beszélni az Ipoly fontosságáról, vagy be lehet ülni a csónakba és kitakarítani. Ez a Tisza és a Fidesz-KDNP közötti óriási különbség, hogy míg Magyar Péter csak beszél, mi cselekszünk - hangsúlyozta a Gondolának adott interjúban Juhász Hajnalka, a KDNP Pest vármegyei elnöke.
2025. augusztus 8. 17:59
Ahogy korábban megírtuk, idén augusztus 7. és 10. között zajlik az V. Nagy Ipoly-takarítás, ahol közel 500 önkéntes fog össze, hogy megtisztítsa az Ipoly folyót és környékét - vízen és parton, határokon innen és túl.
A teremtésvédelmi akció nyitórendezvényét Drégelypalánkon tartották, ahol a szervezők és közéleti szereplők tartottak sajtótájékoztatót. Az esemény után Juhász Hajnalka országgyűlési képviselőt, a Kereszténydemokrata Néppárt Pest vármegyei elnökét kérdeztük a Nagy-Ipoly takarítás teremtésvédelmi akció történetéről, fontosságáról és üzenetéről, valamint, hogy miként látja a Fidesz-KDNP és a Tisza harcát Pest vármegyében.
Tusványoson Orbán Viktor miniszterelnök ismertette, hogy egy belső közvélemény-kutatás alapján 80 egyéni választókerületet nyerne a Fidesz-KDNP jelenleg a 106-ból. A kutatásból folyamatosan jelennek meg adatok. Legutóbb a Magyar Nemzet közölte, hogy Pest vármegye 13., újonnan létrehozott választókerületében is vezet a Fidesz-KDNP, ráadásul nem is akárhogy, bőven a Tisza előtt van:
- Fidesz-KDNP - 42,6 százalék
- Tisza Párt - 26,1 százalék
- Mi Hazánk - 6,5 százalék
- Demokratikus Koalíció - 2,8 százalék
- Magyar Kétfarkú Kutya Párt - 2,3 százalék
- Jobbik - 1,4 százalék
- Momentum - 0,9 százalék
- MSZP - 0,4 százalék
- LMP - 0,3 százalék
Az új választókerület második legnépesebb településének, Albertirsának 2024-ben kereszténydemokrata polgármestere lett, aki azóta a KDNP Pest vármegyei szervezetének alelnöke is, így várhatóan kulcsfontosságú szerepet töltenek majd be a kereszténydemokraták a választókerületi kampányban.
Szerkesztő: Gerzsenyi Krisztián
Drón felvételek: Csáky Mátyás
