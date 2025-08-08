Továbbra is zéró szinten a hazai klubfutball

Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.

2025. augusztus 8. 08:01

A Fradinak van esélye a továbbjutásra - fradi.hu

Lehangoló eredmények születtek a nemzetközi kupafordulóban. Egy magyar csapat, a Felcsút már az első megmérettetésen kiesett. A Paks ugyancsak kiesett az első megmérettetésen, de alacsonyabb kupaküzdelemben folytathatta az erőlködést – eddig. A Győr kikapott, a Fradi keserves döntetlent ért el, s mindjárt bajnoki mérkőzést halasztott.

Ez utóbbit az MLSZ-nek valószínűleg nem kellett volna engedélyeznie, hiszen az elmúlt években értelmetlennek – sőt károsnak – bizonyult a halasztás.

Minden egyes mérkőzéshalasztás után a Fradi kikapott a külföldi ellenféltől. Azaz hiába halasztott.

Maga a mérkőzéshalasztás szakmai hozzá nem értésnek tűnik.

Éppen Dibusz Dénes, a Fradi kapusa magyarázta el, milyen jó, hogy a Ludogorec elleni összecsapás előtt nem halasztott bajnokit a Fradi. A Kazincbarcika elleni bajnoki mérkőzésen ugyanis tanult a Fradi, saját hibáit jobban azonosította, felkészültebben állhatott a bulgáriai csapat elé. Ehhez csak hozzátehetjük: a Kazincbarcikának 3 gólt rúgott a Fradi, ez úgy jött össze, hogy egyazon játékos adott két gólpasszt, majd rúgott egy gólt: azaz ez az egy játékos mindhárom gólhoz kellett. Ezt a játékost a Fradi ír edzője kihúzta a nemzetközi keretből. De tanulva a Barcika elleni meccsből, mégis visszatette a keretbe, igaz, a bulgáriai mérkőzésen már későn küldte a pályára.

Történetesen egy 25 fős kerettel rendelkező csapatban, amelyben minden posztra két azonos képességű játékos áll rendelkezésre, logikailag is értelmetlennek tűnik a meccshalasztás.

Ráadásul a hatalmas keret módot nyújt arra, hogy az edző pihentessen játékosokat.

Noha a pihentetés is kontraproduktív lehet. A Fradi egyik legjobb játékosa, Tóth Alex például a Kazincbarcika elleni mérkőzés alatt „pihent”, nem lépett pályára. Ám a Ludogorec ellen e pihenés ellenére halvány volt (egy bődületes helyzetet is gyerekes ügyetlenséggel kihagyott).

Szakmai tudás kellene, ám a Fradi ír edzőjének ezen a ponton – úgy tűnik – vakfoltja van.

A többi trénernek több ponton van vakfoltja.

Képtelenek elérni, hogy a sok helyről összevásárolt csapatuk a kupaküzdelmekben megérje a tavaszt, mi több, nyolc közé, négy közé, sőt döntőbe jusson.

Pedig így nincs semmi értelme a magyarországi NB I fenntartásának.

Annak ugyanis a jelentősége nulla, hogy a Paks vagy a Felcsút időnként megveri a Fradit. Aztán ugyanez a két csapat nemzetközi összecsapásokban szégyenletesen leszerepel. Lejáratva a magyarországi klubfutballt, sőt a teljes magyar labdarúgást.

Érdekes módon a televíziós elemzők is hatalmas bakot lőnek.

Többször is megállapították ugyanis, hogy tavasszal, miután a nemzetközi futballból kiesett, a Fradi játéka „kisimult”. Jobban játszott a hazai bajnokságban, mint akkor, amikor még kupaküzdelmeket is vívott.

Gyerekes dilettantizmus.

A futball világában a magyar NB I jelentősége nulla.

Teljesen fölösleges, hogy „kisimultan” játsszon a Fradi, senkit nem érdekel, ha magyarországi csapatokat – egyébként nem kisimultan, hanem kínkeservesen – megver.

Azaz a televíziós kommentátorok dilettáns megfogalmazásai is rombolják a magyar labdarúgást.

Komplett edzői hozzá nem értés, ha nem tudja összehangolni a magyar bajnoki meccseket a nemzetközi kupaszerepléssel. Pláne akkor, ha 25 fős kerete van, azonos képességű játékosokkal. A nemzetközi meccsek ugyanis a hazai szereplést is magasabb szintre emelik – mármint akkor, ha felkészült, tehetséges edző irányítja a csapatot. Ha egy edző megijed a nemzetközi szereplés terhétől, alkalmatlan. Menjen vállalati főkönyvelőnek.

Az edzői alkalmatlanságoktól függetlenül: érthetetlen, hogy a magyar klubfutball miért nem tudja utolérni a horvát, az osztrák, a cseh klubfutball teljesítményét. Holott egyébként célnak ennél magasabb szintek elérését kellene kitűzni.

A futball kemény tényei közé tartozik, hogy a pályán elért eredmény beszél önmagáért. Nem az, hogy a klubnak hány tornaterme, edzőpályája, klubterme, milyen honlapja, sajtóstábja van.

És világosan kell látni, hogy noha a futball bonyolult játék, a lényege egyetlen szóban megfogalmazható.

Győzelem.

Molnár Pál

Gondola