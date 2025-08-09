ÉKM: időszakosan felfüggesztik a kamionstopot a hétvégén

A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozását szombaton, illetve vasárnap - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) pénteken az MTI-vel.
Közleményük szerint a nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása augusztus 9-én, szombaton 15 órától augusztus 10-én, vasárnap 22 óráig lett volna érvényben. A hatályos rendelkezések alapján a közlekedésért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével, indokolt esetben átmenetileg felfüggesztheti a korlátozást.
Kiemelték, hogy a kamionstopot szakmai szervezetek kezdeményezésre az éjszakai időszakban, szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között felfüggesztik, így a nehéz tehergépjárművek hétvégi fogalomkorlátozása a következők szerint alakul: augusztus 9. (szombat) 15.00-22.00, augusztus 10. (vasárnap) 6.00-22.00.
A hétvégi forgalomkorlátozás feloldását a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, a termékek mielőbbi célba juttatása is indokolja - ismertette közleményében a minisztérium.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
-
"Az európai vezetők békét akarnak látni. Úgy hiszem, hogy Putyin elnök békét akar és Zelenszkij is békét akar. Zelenszkij elnöknek meg kell kapnia, amire szüksége van, mert készen kell állnia aláírni valamit, és azt hiszem, hogy keményen dolgozik ennek érdekében" - fejtette ki Donald Trump.
-
A brüsszeli közlemény szerint az uniós finanszírozás elsődlegesen arra hivatott, hogy megerősítse Ukrajna makroszintű pénzügyi stabilitását, és támogassa közigazgatásának működését.
-
A KDNP-nek fontos a közösségekben való ottlét, a problémák megoldására való törekvés. Ezt jól mutatja a Nagy Ipoly-takarítás, mert lehet beszélni az Ipoly fontosságáról, vagy be lehet ülni a csónakba és kitakarítani. Ez a Tisza és a Fidesz-KDNP közötti óriási különbség, hogy míg Magyar Péter csak beszél, mi cselekszünk - hangsúlyozta a Gondolának adott interjúban Juhász Hajnalka, a KDNP Pest vármegyei elnöke.