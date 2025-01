A kereszténydemokrácia olyan a számunkra, mint a levegő

Az apátiát tartom a legnagyobb kihívásnak. Terjedőben van egy cinizmus, amely lenézi a közéleti aktivitást, és rosszindulattal szemlél mindenfajta kezdeményezést. Ha itt sikerül áttörnünk, akkor óriási fordulatot tudunk végrehajtani – fopgalmaz Navracsics Tibor.

2025. január 14. 09:13

kdnp.hu

A modern európai kereszténydemokrácia nemcsak a világlátásunkat, hanem a politikai vitáinkat is meghatározza, olyan az számunkra, mint a levegő: észre sem vesszük, mégis ott van körülöttünk, politikai létünk alapja – fogalmazott a kdnp.hu-nak adott interjúban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A KDNP történelmi feladatának tartja, hogy megszervezze azoknak az európai kereszténydemokrata pártoknak a szövetségét, amelyek a forráshoz, az alapító atyák örökségéhez való visszatérést szorgalmazzák. A párt Veszprém vármegyei alapszervezetének elnöke beszélt arról is, hogy bár helyi szinten egyelőre nem tapasztal komoly átrendeződést a balliberális oldalon, az eddigieknél is kiélezettebb és hosszabb választási kampányra számít.

– Miniszteri munkája mellett Ön Veszprém városában és a vármegyében, sőt az online térben is igen aktív politikus. Mennyire nehéz megtalálni az egyensúlyt ezekben a szerepkörökben, és milyen helyet tölt be életében, pályafutásában a kereszténydemokrácia, illetve a KDNP?

– A heti rutin szerint a hét első, nagyobb részében a miniszteri kötelezettségeimnek teszek eleget, a választókerületemmel általában a hét második felében, inkább hétvégén foglalkozom. Igaz, ez a két tevékenységi kör nem határolható el ilyen élesen. A KDNP hasonlóképpen illeszkedik be a napi és heti feladataim közé akár elnökségi, akár csoportülésről van szó. Szerencsére Veszprém vármegye nincs messze Budapesttől, megoldható a napi többszöri ingázás is.

– És elviekben mit jelent Önnek a kereszténydemokrácia?

– A modern európai kereszténydemokrácia az, ami lehetővé tette számunkra is, hogy ma demokráciában éljünk. Minden, ami a fogalomkészletünket adja, az a II. világháború utáni kereszténydemokráciából származik; nemcsak a világlátásunkat, hanem a politikai vitáinkat is meghatározza. A kereszténydemokrácia ebben az értelemben olyan számunkra, mint a levegő, ha észre sem vesszük, akkor is ott van körülöttünk, politikai létünk alapja.

– Hogyan látja a kereszténydemokrácia helyzetét, szerepét és jövőjét Európában?

– Az utóbbi években nagyon súlyos szereptévesztés, hangsúlyeltolódás történt az európai kereszténydemokráciában, ami sajnos a kereszténydemokrata gyökereket és az alapító atyák örökségének az elhomályosodását eredményezte. Abban bízom, és a KDNP-nek ez történelmi felelőssége is, hogy az európai kereszténydemokrácián belül szervezze meg azoknak a pártoknak a szövetségét, amelyek visszatérnének az eredeti forráshoz, itt elsősorban a II. világháború utáni kereszténydemokrácia olyan nagy formátumú személyiségeire utalok, mint Robert Schuman, Konrad Adenauer, vagy Alcide De Gasperi. De gondolhatunk a második világháború előtti időszak enciklikákra támaszkodó politikai hagyományainak felélesztésére és korszerűbbé tételére is. A KDNP-nek ebben komoly nemzetközi feladatai vannak.

– Milyen esélyei vannak a forráshoz való visszatérésnek?

– Úgy gondolom, hogy eljön majd egy fordulópont, amikor a mai, nyugat-európai kereszténydemokrácia liberális eltolódása megáll, sőt visszafordul. A politikában az inga egy idő után visszafelé lendül. Ma már egyértelműen látszik, például a migráció, a teremtett világ védelme, amelyek öt-tíz évvel ezelőtt még teljesen máshogy fogalmazódtak meg, napjainkban inkább a klasszikus kereszténydemokrácia megállapításait, elvi pontjait visszhangozzák. Abban bízom, hogy az élet számos területén lesz egy ilyen kereszténydemokrata reneszánsz.

– Visszatérve a vármegyei elnöki feladatokhoz: gyakran hangsúlyozza a közösségek fontosságát, ebben az összefüggésben milyen célkitűzései vannak? Mi az a program, akció, együttműködés, amit szeretne elindítani, megvalósítani?

– Vármegyei elnökként egy évem volt arra, hogy a helyi szervezeteket áttekintsem és felkészítsem az önkormányzati választásokra, a mostani ciklust már az építkezésre szeretném használni. Úgy bővíteném a kereszténydemokrácia bázisát Veszprém vármegyében, hogy az összességében a magyarországi jobboldalt erősítse. Fontos, hogy a politikán túli területeket még jobban bekapcsoljuk a helyi munkába, ami azért is fontos, mert sok olyan polgártársunk van, aki különösebben nem érdeklődik a politikai kérdések iránt a mindennapokban, ezért a választásokon a döntését leginkább az határozza meg, hogy kiket tart szimpatikusnak, kikről gondolja azt, hogy hozzá tudnak járulni a közösség jólétéhez. A kereszténydemokrata politikusok, aktivisták kell, hogy ezek a szimpatikus emberek legyenek.

– Mit tekint a legkomolyabb kihívásnak a helyi politizálásban? Milyen jó gyakorlatokat lát, akár hazai, akár nemzetközi viszonylatban?

– Az apátiát tartom a legnagyobb kihívásnak. Terjedőben van egy cinizmus, amely lenézi a közéleti aktivitást, és rosszindulattal szemlél mindenfajta kezdeményezést. Ha itt sikerül áttörnünk, akkor óriási fordulatot tudunk végrehajtani. A jó példák majdnem mindig azt sugallják, hogy a civil életből, a politikán kívüli világból kell indulnia egy kezdeményezésnek, legyen szó akár szemétszedésről, akár az utcák csinosításáról, vagy éppen gyermektáborok szervezéséről. Egy nem politikai kezdeményezésnek közösségszervező jelentősége lesz idővel, és erre utóbb már közéleti aktivitást is lehet építeni.

– Hogyan értékelné az elmúlt időszakot, melyek voltak a legfontosabb történések, illetve eredmények a vármegyében?

– Nagyon fontosnak tartom, hogy ma a vármegyei közgyűlésben van már egy alelnöki pozíciónk, illetve az önkormányzati választáson sikerült képviselői helyeket szereznünk és ezáltal stabilizáltuk, sőt kicsit meg is erősítettük a kereszténydemokraták jelenlétét a vármegye közéletében. Erre kívánok építeni a jövőben, és abban bízom, hogy az elkövetkező ötéves önkormányzati időszak elegendő lesz arra, hogy 2029-ben még erősebben legyünk jelen.

– Átrendeződésnek vagyunk tanúi a balliberális oldalon. Mit tapasztal helyi szinten, illetve mi lehet a feladata a kereszténydemokratáknak ezzel a folyamattal kapcsolatban?

– Nem érzek áttörést ebben a kérdésben. A választókerületemet járva, a választópolgárokkal beszélgetve azt tapasztalom, hogy az ellenzéki pártok inkább távoli, a média által közvetített jelenségek az emberek számára, de a következő időszakban nyilván fel fognak tűnni a képviselőik és a szervezőik. Arra számítok, hogy a 2026-os választási kampány ebből a szempontból sokkal kiélezettebb és hosszabb lesz, mint az eddigiek. A kereszténydemokratáknak szerintem az a feladatuk, hogy hitelesen képviseljék azokat a kormányzati politikai megoldásokat, amelyeknek köszönhetően az elmúlt tizenöt évben Magyarország és gazdasága lényegesen megerősödött. A hiteles képviselethez persze a személyiségnek is hitelesnek kell lenni, illetve a kormányzati döntéseket le kell fordítani gyakorlati, hétköznapi történetekké. Ezen fogunk dolgozni.

– Mit üzen az új évre a KDNP országos és Veszprém vármegyei közösségének?

– Mindenkinek jó munkát kívánok! Az elkövetkező bő egy év sorsdöntő lesz Magyarország politikai jövője szempontjából és a KDNP szempontjából is. Fontos megerősítenünk a helyi csoportokat, megőrizni a hitünket. Keményen kell dolgoznunk, hogy 2026 tavaszán ismét kiérdemeljük a választópolgárok bizalmát.

kdnp.hu