Orbán Viktor: nyugodtan futok rá a választásra - Videó

2025. július 14. 23:22

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) interjút ad Bayer Zsolt publicistának (b) és Ambrózy Áronnak, a Pestisrácok.hu munkatársának (k) a Pikk című, a Magyar Nemzet YouTube-csatornáján közzétett műsorban 2025. július 14-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Nyugodtan futok rá erre a választásra - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzet YouTube-csatornáján hétfőn este közzétett interjúban, mondván, a kormánypártok 2022-es vállalásaik több mint 90 százalékát megcsinálták.

Nem hiszem, hogy a teljesítményt bármilyen digitális mozgalom felül tudja írni - tette hozzá, azt hangsúlyozva, hogy ugyan létezik a nyugati politikában a "szándékfelelősség" kérdése, mert a liberálisok a szándékokra kíváncsiak, de ez csak egy választásra lehet elég, mert utána mindenki az eredményeket nézi.

A pokolba vezető út is jó szándékkal van kiövezve, de ez nem ok arra, hogy elmenjünk a pokolba - fogalmazott Orbán Viktor, majd kijelentette, "nekünk mindig is volt egy szervezett politikai közösségünk, amit úgy hívtak, hogy párt", e mellé építik fel a Harcosok Klubjával digitális politikai mozgalmukat, de a Tisza Párt csak ez utóbbival rendelkezik.

