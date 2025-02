Visszaállítják a pedagógusszakma vonzerejét

Rétvári Bence a műsorban azt javasolta a baloldali politikusoknak, nézzenek a tükörbe, mert az ő idejükben soha nem vettek fel ennyi embert pedagógusképzésre.

2025. február 6. 10:29

Piszkozat lapot osztanak ki a matematika írásbeli érettségi vizsgán a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégiumban 2024. május 7-én. MTI/Krizsán Csaba

A megemelt bérek visszaállítják a pedagógusszakma vonzerejét - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Rétvári Bence emlékeztetett: tavaly átlagosan 32,2 százalékkal nőtt a pedagógusok fizetése, január 1-jétől átlagosan újabb 21,2 százalékkal. A megelőző két évben is volt 10-10 százalékos emelés, így négy év alatt csaknem megduplázták a tanárok és az óvónők bérét.

Csak idén 339 milliárd forintot fordít a kormány béremelésre - ismertette az államtitkár.

Kiemelte: a munka fő vonzereje, hogy gyerekekkel kell foglalkozni, de fontos emellett a társadalmi, illetve az anyagi megbecsültség is.

Az államtitkár közlése szerint az iskolaigazgatóknak már nem jelent nagy problémát, hogy kollégát keressenek, sőt, visszamennek az iskolákba azok is, akik az elmúlt években elhagyták a pályát, hiszen a 844 ezer forintos átlagbér mellett pótlékok is vonzóbbá teszik a tanítást. Utóbbit azzal is érzékeltette, hogy radikálisan nőtt a pedagógusszakra felvett diákok száma; míg 20 éve ötezer, 10 éve kilencezer körül volt ez a szám, az utóbbi években már 15 ezer.

Kitért arra is, hogy az új rendszer a pályakezdőknek is kedvez, 650 ezer forint a kezdő bér (2010 környékén 120-130 ezer volt), és a fiataloknak már nem kötelező kevesebbet keresniük, mint az idősebb kollégáknak.

Elmondta, 80-90 százalékban hazai költségvetésből valósul majd meg a béremelés, de az első években magasabb arányban uniós forrást is felhasználnak, mert így hamarabb indíthatták a folyamatot.

Az államtitkár az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában ugyanebben a témában megemlítette, hogy 20 százalékkal magasabb fizetést kapnak azok a pedagógusok, akik hátrányos helyzetű gyerekekkel dolgoznak, és több bért kap az is, aki olyan tárgyat tanít, amelyből kevesebb tanár van. Ilyen a matematika, a természettudományok.

Megemlítette, hogy szeptembertől elkezdődik a teljesítményértékelési rendszer, ez is befolyásolja a pedagógusok bérét.

Rétvári Bence ismertette, aki például 30 éve tanít, a bére az átlagos 844 ezer forint fölött, 900 ezer forint körül van, az iskolaigazgatók pedig jóval egymillió forint fölött keresnek, a legmagasabb iskolaigazgatói bér 1,7 millió forint.

Közölte azt is: a tankerületi iskolákban már több mint 4600-an keresnek egymillió forint fölött, igazgatók, helyettesek és tanárok.

Az államtitkár úgy fogalmazott: végre sikerült az erkölcsi mellett anyagilag is megjeleníteni a tanárok munkája iránt érzett elismerést.

