A jövő független nemzeteké

Azon a napon a magyar szabadság formát nyert, alakot öltött, megtestesült és eljött közénk; március 15. a magyarok minden nemzedéke számára örökre megjelölt nap és ez így marad, amíg egyetlen magyar is él a földön - rögzítette a kormányfő.

2025. március 15. 13:14

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 177. évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen a Múzeumkertben 2025. március 15-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A magyar szabadság eszméje örökkévaló és időtlen - jelentette ki a miniszterelnök szombaton Budapesten az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján tartott ünnepi beszédében. Orbán Viktor azt is mondta, a jövő nem a birodalmaké, hanem a patriótáké és a független nemzeteké.

A kormányfő a Múzeumkertben tartott megemlékezésen elmondta, a magyar szabadság 177 évvel ezelőtt egyetlen időponttal, március idusával és egyetlen hellyel, Pest-Budával forrott össze.

Orbán Viktor beszélt arról is, hosszú évek óta hallgatják: "mi vagyunk a múlt". Ezt mondták 1848-ban, hogy a jövő a fényes bécsi birodalomé, ezt mondták 1956-ban is, a jövő a vörös szovjet birodalomé, és ezt mondják most is, a "a jövő a szivárványos világbirodalomé" - közölte.

A nagy víz túloldalán fordulat történt, kiderült "mi vagyunk a jövő", kiderült, hogy a jövő nem a birodalmaké, hanem a patriótáké és a független nemzeteké - fogalmazott.

