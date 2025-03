Csúcsteljesítménnyel elérhető az Érték és Minőség Nagydíj

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat fővédnöke prof. Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. A pályázati rendszer szakmai támogatója az Agrárminisztérium, kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, szakmai partnere a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

2025. március 18. 14:50

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa

A gazdaság és a kultúra területét érintő 45 főcsoport több, mint 100 témakörében hirdették meg az idei Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot. A legkiválóbb termékek és szolgáltatások versenyére május 29-éig lehet jelentkezni a Kárpát-régió egész területéről – jelentette a Gondolának az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa.

„Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy nem veszített presztízséből a kialakult gazdasági nehézségek ellenére sem. A megbízható minőség igénye továbbra is jelen van a gyártók, forgalmazók körében, de mi kiírók azt tapasztaljuk, hogy a fogyasztók is egyre nagyobb számban keresik a minőségi, a megbízható, gazdaságos megoldásokat. A vállalkozások tudják, ha hosszú távra akarnak tervezni, nincs más lehetőségük, csak teret adni a folyamatos helyzetelemzésekre épülő fejlesztéseknek, innovációknak, ötleteknek” – mondta Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Védjegy alapítója. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kitüntetéseit – a „tanúsított minőség jelképét” – szeptember 11-én, a Gazdaság Ünnepén, az Országház Főrendiházi Üléstermében adják át.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot 2025-ben nyolcadik alkalommal írta ki és valósította meg Bocsiviki.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a DIAMOND Szervezőiroda Bt., az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft., a FANNIZERO Kft., a Hajnal Húskombinát Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a KOCH’s Torma Kft. és a LEGRAND Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt.

Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím azon termékek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt. A pályázat kiírói tanácsa a nagydíjon keresztül nem csak a kimagasló termékek és szolgáltatások minőségét hangsúlyozza, hanem azok egyedi értékeit és előnyeit a védjegyen keresztül kívánja kommunikálni a fogyasztók felé. Olyan vállalkozásokat ismer el, ahol különös figyelmet szentelnek a természeti környezet védelmére, a fenntarthatóságra, az energiahatékonyságra és korszerű, modern eszközökkel válaszolnak a globális kihívásokra. Fontos kritérium az is, hogy olyan értékeket képviseljenek, melyek összhangban vannak Magyarország gazdasági érdekeivel és hozzájárulnak egy erősebb gazdaság megvalósulásához.

„Jelenleg is közel 200 partnerünk több, mint 1000 terméke/termékcsoportja, szolgáltatása használja az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet – emelte ki Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Védjegy alapítója. Meggyőződésünk, hogy egy ország gazdasági erejéhez az is hozzájárul, ha minél több termékén, szolgáltatásán látható a kiválóság emblémája, mint az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy. A szigorú, ötfordulós értékelés eredményeként 2024-ben 32 pályázó 38 munkája érdemelte ki az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát. Tavaly is a mezőgazdasághoz kötődő termékek alkották a legnépesebb díjazott csoportot, az ágazatot érintő ismert nehézségek ellenére. Új színt hozott a mezőnybe, hogy a pályázók 10%-a a robotika, a mesterséges intelligencia és az informatika területén alkotott kiemelkedőt. A díjazott pályázatok az ország 12 vármegyéjéből, egy pályázat pedig határainkon túlról, Erdélyből érkezett. Örömmel mondhatom, hogy nekünk, a pályázat kiíróinak a fogyasztókkal és a pályázó vállalkozásokkal együtt az elmúlt évek nehézségei ellenére sikerült egy valódi bizalmi háromszöget kiépítenünk. Éppen ezért a Kiírói Tanács bízik abban, hogy 2025-ben is kiemelkedő pályázatok érkeznek majd. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat saját eszközrendszerével segíti, hogy a gazdaság és kultúra szereplőinek javuljon termékeik, szolgáltatásaik jövedelmezősége és erősödjön értékesítési pozíciójuk. Miután a siker kulcsa az innovációs és az ökoszisztémás megoldásokon túl egyre inkább az együttműködésben rejlik, ezért mi kiírók arra törekszünk, hogy vidéki városainkban, valamint határainkat átlépve, a Kárpát-medencében legaktívabban működő vállalkozások egyaránt bekapcsolódhassanak a pályázati rendszer munkájába, erősítve ezzel a gazdasági kapcsolatokat.” – hangsúlyozta Kiss Károlyné Ildikó.

prof. Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke köszöntőjében így fogalmazott: „Létfontosságú lesz a hazai KKV szektor dinamizálása és a belső fogyasztás felpörgetése. Ennek megvalósítása érdekében indult 1400 milliárd forintos keretösszeggel a Demján Sándor program, mely a hazai kis- és középvállalkozói réteg feltőkésítését és digitális átállását hivatott elősegíteni, kedvezményes hitelekkel és vissza nem térítendő támogatások nyújtásával. A mintegy 1400 milliárd forintnyi közvetlen támogatás a kedvezményes hitelkonstrukciókkal, valamint az idén induló, nagyságrendileg 450 milliárd forintnyi állami beruházással együtt egészen biztosan jelentős fejlesztési lehetőséget jelent a hazai KKV-k számára. Reményeim szerint ez a lendület az elkövetkezendő évekre is kitart, s így megvalósíthatóvá válnak a korábban elfogadott KKV stratégia legfontosabb sarokpontjai, azaz 2030-ra a szektor beruházási aránya érje el a 40, exportképessége pedig a 7 százalékot. A másik fontos cél a hazai fogyasztás, főként a hazai termékek fogyasztásának ösztönzése. Idén különösen nagy szükség van arra, hogy tudatos vásárlásainkkal mi magunk is támogassuk a minőséget előállító hazai vállalkozásokat. Ennek a döntésnek a meghozatalában segít minket hosszú évek óta az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat védjegye.”

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszter-helyettese a pályázattal kapcsolatban így fogalmazott: „Az elmúlt évek elvitathatatlan tanulsága, hogy az ilyen viharos, határokon átnyúló történések következtében felértékelődik a mezőgazdaság és az élelmiszeripar jelentősége. A válságos esztendők világossá tették mindannyiunk számára, hogy a kiszolgáltatottságunk akkor mérsékelhető, ha a gazdasági élet minél nagyobb területén a saját lábunkra állunk. Elengedhetetlen, hogy hazánk állampolgárai tudják, vannak olyan ágazatok Magyarországon, amelyre a tőlünk független, külső változások ellenére töretlenül számíthatnak, és amelyek elsődleges céljuknak tekintik, hogy hazai és minőségi élelmiszerek kerüljenek az asztalra. Magyarországot, így az agráriumot is sokszor éri kívülről támadás azért, mert elsődleges feladatának tekinti, hogy kiálljon a magyar szuverenitás, valamint a magyar emberek és a hazai vállalkozások védelme érdekében. A Kormány ennek ellenére minden erejével azon van, hogy változatos eszközökkel segítse a magyar gazdálkodókat annak érdekében, hogy kiemelkedően tudjanak teljesíteni, és a mezőgazdaság a 2010. évet követően tapasztalható növekedési pályán maradjon. Az ÉMIN védjegy garancia arra, hogy azon termékek és szolgáltatók, amelyek büszkén viselik azt, garantáltan a legjobb minőséget képviselik.”

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár a pályázattal kapcsolatban köszöntőjében így fogalmaz: „A magyar kultúra alkotóinak és a gazdasági élet vállalkozóinak a története szétválaszthatatlanul összefonódott nemzetünk történelmével. Sokszor éppen az egyik támogatta a másikat. Ha valaki idővel kíváncsi lesz arra, hogy kulturális és gazdasági történetünk hogyan zajlott le a korunkban, az jól teszi – már ma is – ha felüti az Érték és Minőség Nagydíj regiszterét. Magyarország Kormányának nemzetpolitikája felől szemlélve azért is fontos ez a regiszter, mert 1998 óta több díjat is nyertek a külhoni magyar termékek. Ezek a díjak mind azt hirdetik, hogy nemzeti összetartozásunk megnyilvánul a minőségi munka magas fokú teljesítésében is. Nemzetünk díjazott szellemi és tárgyi eredményei értéket képviselnek a Kárpát-medencében, sőt, a világ minden pontján.”

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatra jelentkezhet 2025. május 29-éig minden magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, alkotóközösség. A pályázat nyílt jellege lehetővé teszi a jelentkezést az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy és a kitüntető cím használatára a legtöbb gazdasági és kulturális vállalkozás számára, a pályázat tárgya azonban csak a gazdasági életben már ténylegesen testet öltött termék, szolgáltatásban megvalósult ötlet, innovatív elképzelés lehet. A pályázati rendszer lehetőséget biztosít a védjegyhasználatokon felül a különböző területeken legkiemelkedőbb pályázatok különdíjakkal történő elismerésére is.

A meghirdetett 45 pályázati főcsoport a nehézipar több üzletágát érinti, ilyenek: a gépipar, vegyipar, építőanyag-ipar, járműipar; a könnyűipar számos ágazatát: a fa-, papír-, textil-, bőripar, nyomdaipar, kézmű- és háziipar; továbbá az élelmiszeripar szinte valamennyi területét. Legalább ilyen hangsúlyosak az orvosi, gyógyászati eszközök és szolgáltatások, a lakberendezéshez, a vendéglátáshoz kapcsolódó csoportok is. A főcsoportok között természetesen különböző szolgáltatások is megtalálhatók: webshop, múzeumi, szabadidős és kulturális tevékenységek, rendezvények, oktatás, közétkeztetés, szállítmányozás, raktározás, stb. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kitüntetéseit – a „tanúsított minőség jelképét” – 2025. szeptember 11-én az Országház Főrendiházi Üléstermében adják át.

A védjegyekkel történő minőségtanúsítás közel három évtizedes múltra tekint vissza. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy elődje a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy 1998 tavaszán indult útjára. E védjegyet – kiterjesztve a teljes Kárpát-régióra – követte 2018-ban a korszerű, nemzetközileg is egyértelmű Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy.

A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok kiérdemlik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát, ezzel együtt a védjegyhasználat tartama alatt az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím viselését. A védjegyhasználatot magyar és angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész által tervezett kitüntető oklevél, valamint az Érték és Minőség Nagydíj emblémájával díszített, Dr. Szőcs Andrea iparművész által tervezett egyedi iparművészeti trófea tanúsít. A legkiemelkedőbb pályázatoknak a Kiírók Tanácsa különdíjakat is adományoz.

Bővebb tájékoztatás az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszerről a Pályázati Felhívásban és a Háttérinformációk című anyagban található!

Zárul az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának a Gondoláhiz elküldött jelentése.

MTI