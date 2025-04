Európában példaként tekintenek hazánk határbiztonsági tevékenységére

A főtanácsadó szavai szerint most ezeket a lépéseket alkalmazza az amerikai kormányzat is: a technikai megoldásokkal, a hadsereg a határra vezénylésével és jogi határzár intézményének bevezetésével lényegében csak az a migráns léphet be az országba, akiknek a határon kívül benyújtott menekültkérelmet pozitívan bírálják el.

2025. április 6. 08:45