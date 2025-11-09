Labdarúgó NB I - Az MTK három góllal verte a forduló előtt még listavezető Debrecent
Szerző: mti
2025. november 9. 15:03
A házigazda MTK 3-0-ra nyert a forduló előtt még első helyen álló és hat bajnoki óta veretlen Debrecen ellen a labdarúgó Fizz Liga 13. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.
Fizz Liga, 13. forduló:
szombat
Paksi FC-Kisvárda Master Good 5-3
Újpest FC–ETO FC 0–3
ZTE FC–Diósgyőri VTK 2-0
vasárnap
MTK Budapest–Debreceni VSC 3-0
15:15 – Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (M4 Sport)
17:30 – Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (M4 Sport+)
