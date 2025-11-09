Labdarúgó NB I - Az MTK három góllal verte a forduló előtt még listavezető Debrecent

Szerző: mti

A házigazda MTK 3-0-ra nyert a forduló előtt még első helyen álló és hat bajnoki óta veretlen Debrecen ellen a labdarúgó Fizz Liga 13. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

Fizz Liga, 13. forduló:

szombat

Paksi FC-Kisvárda Master Good 5-3

Újpest FC–ETO FC 0–3

ZTE FC–Diósgyőri VTK 2-0

vasárnap

MTK Budapest–Debreceni VSC 3-0

15:15 – Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (M4 Sport)

17:30 – Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (M4 Sport+)