Új szárazságtűrő búzavonalat fejlesztett a HUN-REN

Szerző: mti

2025. november 9. 14:03

Új szárazságtűrő búzavonalat fejlesztettek a HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont (HUN-REN ATK) Mezőgazdasági Intézet kutatói, a féltörpe búza a virágzás kritikus szakaszában is képes csökkenteni a vízhiány okozta termésveszteséget, a vastagabb gyökérrendszer és a hatékony víztárolás révén pedig kiemelkedő lehetőséget kínál a klímaadaptált, szárazságtűrő búzafajták nemesítéséhez - közölte a A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat pénteken az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet kutatói széleskörű együttműködés keretében fejlesztették ki a GLA8 elnevezésű búzavonalat.

Kiemelték, a GLA8 vonalat a martonvásári Mv9kr1 és Mv Karizma búza genotípusok és az Agropyron glael keresztezésével hozták létre. Szántóföldi és üvegházi kísérletekben az új búzavonal terméshozama és termékenyülési képessége a szülőfajtákéhoz hasonló értékeket mutatott. Ugyanakkor a virágzás korábban következett be, ami előnyt jelenthet az aszályos időszakokban - ismertették.

A kutatásról a szakterület egyik legmagasabb presztízsű folyóiratában, a Plant Cell Reports-ban jelent meg tanulmány, amely egy új, stabil 3St(3D) kromoszóma-helyettesítést, úgynevezett szubsztitúciót hordozó búzavonal - a GLA8 - létrehozását, és részletes vizsgálatát ismerteti - írták a közleményben.