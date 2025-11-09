Oléron szigetén gázoló ámokfutó

Szerző: mti

2025. november 9. 12:06

Gyilkossági kísérlet miatt vádat emeltek pénteken Franciaországban az ellen az ámokfutó ellen, aki két nappal korábban Oléron szigetén szándékosan elgázolt öt embert - közölték igazságszolgáltatási tisztviselők.

A 35 éves kábítószerfüggő gyanúsított, aki feltételezett cselekményei idején marihuána hatása alatt volt, kihallgatásán azt mondta, hogy "Allah parancsait követte", ugyanis "áldozatot kért tőle", de az is igaz, hogy "egy ideje furcsa zajokat hall a fejében", és jelezte, hogy "szeretne zárt osztályra kerülni" - mondta Arnaud Laraize helyi ügyész.

Az első vizsgálatok során nem tudtak megállapítani "kapcsolatot terrorszervezetekkel", emiatt az országos terrorellenes ügyészség nem vette át a nyomozást.

A gyanúsított, Jean G., egy helyi halász, 1990. január 15-én született a dél-franciaországi Dordogne megyei Mayacbanban, tíz éve él Oléron szigetén, teljesen egyedül egy lakókocsiban. Alkalmi munkákat vállalt, felszolgált egy helyi kocsmában. Korábban lopásért, közúti szabálysértésekért és erőszakért elítélték, de a hírszerző szolgálatok nem figyelték esetleges radikalizálódása miatt.

Mielőtt az ügyészség szerint "nemrégiben, önállóan, a közösségi oldalak segítségével" áttért az iszlám hitre, még szeptemberben vagy már októberben kapcsolatba lépett a sziget katolikus plébániájával, hogy megtudja, hogyan keresztelkedhetne meg - közölte a La Rochelle-i egyházkerület szóvivője.

Az ügyész közölte, hogy a gyanúsítottal szembeni első pszichiátriai szakvélemény csökkent beszámíthatóságot, de nem teljes beszámíthatatlanságot állapított meg a cselekmény elkövetésekor. A férfi a nyomozók előtt "összefüggéstelen, személyiségzavarra utaló" kijelentéseket tett.

A gázolások szerda reggel háromnegyed kilenc körül kezdődtek Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron település között. A francia állampolgárságú helyi lakos gépkocsijával egy tíz kilométeres útszakaszon 35 perc leforgása alatt szándékosan elütött öt embert, egy gyalogost, két kerékpárost és két futót. Ketten közülük súlyos sérülést szenvedtek, ők még mindig kórházban vannak, de már nincsenek életveszélyben, a többiek már hazatérhettek a kórházból. Két gyalogosnak sikerül elugrania a feléjük hajtó gépkocsi elöl.

Az ügyész elmondta: az elkövető elfogásakor "nagyon sokszor" megismételte, hogy "Allah akbár", és megpróbált elmenekülni egy mezőn át. Előtte felgyújtotta a gázolásokhoz használt gépkocsit, amelyben a nyomozók egy gázpalackot és egy 35 centiméteres kést találtak. A rendőröknek elektromos sokkolót kellett használniuk a férfival szemben. A kihallgatásán azt mondta, hogy miután nem sikerült felrobbantania az apja tulajdonában lévő gépkocsit, magát akarta felgyújtani.