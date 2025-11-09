A sötétség, a bizonytalanság és az ismeretlen tapasztalása

Szerző: mti

2025. november 9. 11:09

November 26-án új időszaki kiállítás nyílik a HAB-ban: A kitaposott ösvényen túl című nemzetközi tárlat a sötétség, a bizonytalanság és az ismeretlen tapasztalatának művészeti megfogalmazásait vizsgálja a valóság és fikció határán egyensúlyozó alkotásokon keresztül - közölték a szervezők az MTI-vel csütörtökön.

Közleményük szerint a Sorsfordulat. Radikális találkozások című tárlatot követő új kiállítás ezúttal is nemzetközi együttműködés keretében, a Hungarian Art & Business (HAB) és a Steinhauser Gallery közös projektjeként jön létre, és a valóság érzékelésének, a tudatosság és a tudattalan tisztaságát és árnyoldalait járja körül.

Az MBH Bank Művészeti Alapítvány támogatásával működő HAB kiállítótereiben tizenkét elismert nemzetközi és magyar alkotó munkái kapnak helyet, amelyek a fény és a sötétség dialektikáját, a természet és ember, a jelenlét és hiány, a test és a tudat határtereit vizsgálják. Az elhagyatott tájak, groteszk testek, organikus formák és disztópikus látomások mind arra hívják a nézőt, hogy kilépjen a megszokott sémákból, és a "kitaposott ösvényen túl" fedezze fel az ismeretlent

- írták.

A közlemény szerint a kiállítás kiindulópontja Mark Fisher brit filozófus The Weird and the Eerie című kötete, amely a modernitás és a későkapitalizmus szorongásait a "különös" és a "baljós" érzékelési módokon keresztül írja le.

"A tárlat a megszokásból való kilépés metaforáját bontja ki: olyan műveket mutat be, amelyek a valóság stabilitásának hiányát, az ismerősben rejlő idegenséget és a bizonytalanság kreatív potenciálját tárják fel, mindeközben komplex értelmezési keretet nyújt a jelenkori kulturális dezorientáció, a technológiai átalakulás és az ökológiai válság összefüggéseiben"- olvasható a közleményben.

A kitaposott ösvényen túl című ingyenesen látogatható kiállítás kurátora Máté Zsófia és Patrik Steinhauser.

A tárlat 2026. február 15-ig várja az érdeklődőket a HAB művészeti központban.