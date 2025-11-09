Washingtonból nézve Budapest Európa közepe

Szerző: Molnár Pál

2025. november 9. 05:05

Meggyőződésem szerint az Orbán Viktor által Washingtonban említett „liberális óceán” változóban van, és előbb-utóbb patrióta óceánná válik, amelyben azért nyilván marad néhány balliberális sziget. A folyamat elkezdődött, és úgy vélem, megállíthatatlan - rögzíti az Európa-érmes publicista.

Azért vagyunk itt, hogy új fejezetet nyissunk a magyar-amerikai kapcsolatokban − mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Washingtonban, amikor Donald Trump amerikai elnök fogadta a Fehér Házban. Bánó Attila Európa-érmes publicistát kérdezte a Gondola.

− Szerkesztő úr, a magyar miniszterelnök washingtoni látogatása nemcsak Európában, hanem a földkerekségen is láthatóvá, nyilvánvalóvá tette az Orbán Viktor ellen ügyködő EU-politikusok pitiánerségét. Hogyan próbálnak majd ezért bosszút állni?

− Miniszterelnökünk találkozója Donald Trump elnökkel, hatalmas külpolitikai siker számunkra, és kiadós pofon azoknak az uniós bürokratáknak, akik évek óta dolgoznak Magyarország befeketítésén és megbüntetésén. Ismerve a brüsszeli balliberális „elit” Orbán ellenes beidegződését, valóban várható, hogy nem fogják szó nélkül lenyelni a békát, nevezetesen, hogy a legerősebb szövetséges éppen azt az Orbán Viktort kezeli jó barátként, akit ők az unió legnagyobb ellenségének tartanak. Ez a szűk látókörű, lakájmentalitású társaság Trump elnököt sem kedveli. Láthattuk ezt az USA elnökválasztási kampánya idején, amikor a brüsszeliek egymással versengve magasztalták a demokrata jelöltet, illetve bírálták Trumpot. Akkoriban, nem kis bátorságot tanúsítva, egyedül Orbán Viktor állt ki Trump mellett, aki ezt nem felejtette el, és már a kampánybeszédeiben is jó példaként említette a magyar miniszterelnök által képviselt politikát és értékrendet. Ami az EU balliberális politikusainak várható bosszúját illeti, azzal kapcsolatban lehetnek aggodalmaink, mert a szóban forgó hölgyek és urak eddig sem kímélték Magyarországot, és a jelek szerint mindent elkövetnek, hogy megakadályozzák Trump elnök béketeremtést célzó törekvéseit. De azért nem kell megijedni tőlük. Mostanában kétszínű módon próbálnak törleszkedni a „gazdihoz”, akitől sok szempontból függnek, de tudjuk, hogy valójában a jövő évi, amerikai félidős választásokra várnak, abban bízva, hogy a demokraták megerősödnek a kongresszusban és gyengítik Trump pozícióit. Reméljük, hogy ezúttal is csalódni fognak. Ellenünk persze sokféleképp felléphetnek, mert ebben tehetségesek, és az eszköztáruk kimeríthetetlen. Ha ugyanis nincs törvényes lehetőségük a megbüntetésünkre, akkor találnak módot arra, hogy politikai szándékuknak megfelelően változtassanak a jogszabályokon, vagy azokkal nem törődve, kettős mércét alkalmazzanak velünk szemben. Nem felejtettük el, hogy hazánkkal szemben az egyik vád az volt, hogy megsértjük a lojális együttműködés elvét. De mit jelent a lojalitás a brüsszeli „elit” szemszögéből? Először is azt, hogy feltétel nélkül támogassuk az ukránokat az oroszok elleni háborújukban, mert az, szerintük, Európa háborúja. Azután fogadjuk el az Ukrajnában életbe léptetett rasszista oroszellenességet, az értelmetlen oroszellenes szankciókat és az orosz vagyonok befagyasztását. Továbbá alkalmaznunk kellene a nyugati mintájú elhibázott migránspolitikát, elfogadni az eszement gender elméleteket, az „eltörlés kultúra” és az LMBTQ mozgalom agresszivitását, valamint az unió militarizálását célzó közös gigahitelek felvételét. Igen, az Ursula von der Leyen félék barátságtalan intézkedései, a demokráciának hazudott balliberális diktatúra iránt nem vagyunk lojálisak. Viszont támogatunk minden olyan törekvést, amely az európai nemzetek együttműködését, gazdaságát, versenyképességét erősíti, s nem akar megfelelni olyan globalista elvárásoknak, amelyek ellentétesek az uniós polgárok jogos érdekeivel. Ezért, a jövőre nézvést erősítenünk kell az Orbán Viktor és Donald Trump által üdvözítőnek tartott patrióta szellemiséget.

USA-magyar barátság - Bánó Attila rajza, 1991, Ludas Matyi

− Magyarország teljes mentességet kapott az orosz energiaszankciók alól, így megmarad a rezsicsökkentés. Ennek hatalmas gazdasági jelentősége van. A hungarofób szélsőség hogyan fogja majd ezt bagatellizálni?

− Az ukránbarát, ellenzéki Tisza Párt egyes „szakértői” eddig is bagatellizálták a kormányzati eredményeket, ezért ez továbbra is várható. Ezután is bizonygatni fogják, hogy a rezsicsökkentés kamu, illetve a nemzetgazdaság akkor jár jól, ha az emberektől többet veszünk el, ha csökkentjük a támogatásokat és növeljük az adókat. Ezeket a véleményeket a párt elnöke persze tompítani próbálta, de tudjuk, hogy ő és néhány embere korábban kifejtette: nem lehet minden tervükről beszélni, mert akkor tavasszal elbukják a választást. Szerintem mindegy, hogy mit mondanak, mert oly mértékben alkalmatlanok a minőségi politizálásra és a kormányzásra, hogy a választók józan többsége tavasszal lenyomja őket, mint a rajzszöget. Nem véletlen, hogy az amerikai elnök sem hallott róluk. Donald Trump a mostani csúcstalálkozón így fogalmazott: „Nem ismerem az ellenfelét, én Orbán Viktort fogom támogatni a választáson”.

Bánó Attila, Legénd, 2021, Lajter Imre felvétele

− Orbán Viktor tisztázni kívánta azt is, hogy a magyar az egyetlen olyan kormány Európában, amely modern, keresztény kormánynak tartja magát. Minden más kormány baloldali, liberális, és 2010 óta a magyar kormány mást próbál csinálni, mint ők, filozófiai és gyakorlati szinten egyaránt. Magyarország egészen különleges és egyedülálló sziget az európai liberális óceánban. Ezeket a szavakat a liberális szélsőség hogyan fogja kihasználni arra, hogy sulykolja: Magyarország elszigetelődik?

− Meggyőződésem szerint az Orbán Viktor által Washingtonban említett „liberális óceán” változóban van, és előbb-utóbb patrióta óceánná válik, amelyben azért nyilván marad néhány balliberális sziget. A folyamat elkezdődött, és úgy vélem, megállíthatatlan. Ma az EU globalistáinak nagyon nem tetszik Magyarország nemzeti-keresztény elköteleződése. Nekünk viszont nagyon nem tetszik az európai keresztény értékrend és kultúra lerombolása, a patriótaellenesség, a radikális iszlám tobzódása, de az ukrajnai háború folytatásának támogatása sem, mert annak sincs köze a keresztény mentalitáshoz. A keresztény Magyarország nem szigetelődik el, mert a világon sok százmillió ember számára fontos a nemzet és a zsidó-keresztény hitvilágból fakadó szellemiség iránti egyidejű elköteleződés. A magyar kormány nemcsak szavakban, hanem tettekben is kiáll a keresztény értékek védelme mellett, és határainkon túl is segíti a keresztény közösségeket. Európában nincs még egy olyan ország, mint a magyaroké, ahol a nemzeti-keresztény szavazótábor ötödik alkalommal – 2010 óta folyamatosan negyedszer és kétharmados többséggel − juttatja kormányra a hazafias erőket, a globalista érdekeket kiszolgáló baloldallal szemben. Legyünk bizakodók, mert Magyarország 1100 éves államisága, kulturális ereje, előremutató, józan kormányzati politikája túlmutat fizikai méretein és gazdasági súlyán. Ez pedig komoly garanciája a jobb jövő építésének.

Címkép: Kormányfő és államfő Washingtonban - kdnp.hu/MTI Fotók: MTI/Fischer Zoltán