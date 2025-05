Tudományos hálózatszövés a Vörösmarty-teremben

A tudományos vívmányok gyakran a jó személyes kapcsolatokon, barátságokon alapulnak. Ilyen értékek létrejöttére nyitott alkalmakat a 200. jubileumát ülő Akadémia.

2025. május 11. 20:08

A heidelbergi magyar professzor - pte.aok.hu

A Magyar Tudományos Akadémia megalakulásának 200. évfordulját ünneplő rendezvénysorozatban az Amerikai magyar orvosok IX. tanácskozása is sorra került. A Vörösmarty-teremben rendezett díszvacsorán, melyen jelen volt Freund Tamás, az MTA elnöke is, a tengerentúli orvosaink mellett németországi és svájci doktorok is részt vettek. Makovitzky József heidelbergi professzort kérdezte a Gondola.

.- Professzor úr, miért fontos, hogy a magyar orvosok a világ minden részéből évente összegyűljenek a Magyar Tudományos Akadémia rendezésében?

- Valóban nagyon fontos, de nemcsak orvosok, hanem kémikusok, biológusok, történészek, fizikusok gyűlnek, illetve gyűltek össze a Vörösmarty-teremben. Prof. Dr Tigyi Gábor és Prof. Dr. Módy István akadémikus urak kétnapos, minden témát összefoglaló nagyszerű programot állították össze:május 8-ára és 9-ére. Az elöadások magyar és angol nyelven folytak, rengeteg fiatal kutatót láttam a hallgatók között. A szünetek ideje és a vacsora a gondolatok kicserélésére sok alkalmat adott. Ez mindenki számára lelkesítő és mindent témát érintő program volt! A személyes találkozások minden esetben többet jelentenek, mint egy levél, avagy egy e-mail!

- Mennyire érezhető a gyakorlatban az a szakmai fejlődés, amelyet a kétnapos tanácskozás ad a résztvevőknek?

- Több meghivás és ösztöndíjprogram keretében valósul meg a gondolatcsere, amely a fiatal generació számára nagyon fontos. Az amerikai magyar akadémikusok ebben az évben is két, PhD-n dolgozó fiatal számára biztosítanak egyéves ösztöndijat. Több külföldi kutató dolgozik vendégkutatóként hosszabb ideig Magyarországon, és ilyenkor személyesen rögzitik a programot.

- A kialakuló személyes kapcsolatok, barátságok hogyan emelik a magyar orvostudomány rangját a földkerekségen?

- Minden tekintetben elönyt jelent, több állam akadémiája utal a magyarországi programokra, azok bölcs megfogalmazásaira, illetve a különböző programpontok meghatározására és kivitelezésére. Mindez tudományos gondolatok cserejét jelenti. Több ország példaként emeli ki ezeket a programokat, melyek személyes kapcsolatokon, barátsagon alapulnak, illetve jöttek létre. Karikó Katalin programja egyedülálló, mert a Nobel-dij összegét ajánlotta fel erre a célra. Hasonlóan Krausz Ferenc is nagyobb összeggel támogatja a tehetségkutatást. Igy valósulhat meg, hogy több, ma külföldön dolgozó kutatót sikerüljön visszahozni Magyarországra.

Molnár Pál

Gondola