Dr. Latorcai János: A világháborúk lövészárkaiban valóban létrejött egy bajtársi közösség

Dr. Latorcai János így emlékezett meg az évszázadok magyar hőseiről: Itt vagyunk Kecskemét egyik legrégebbi, még ma is működő temetőjében. Amikor az itt látható első világháborús katona szobrára tekintünk nemcsak a világháborúban elesett katonákra, hanem minden hősre, az elmúlt évszázadok minden meghurcolt hősére emlékezünk.

2025. május 25. 09:56

kdnp.hu/baon.hu Fotó: Bús Csaba

A Kecskeméti Református Egyházközség pénteken katonai tiszteletadás mellett tartotta meg a magyar hősök napja alkalmából rendezett megemlékezését a református temetőben. A koszorúzással egybekötött ünnepség díszvendége Dr. Latorcai János, a Magyar Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke volt.

Az ünnepség hangulatát emelte a katonazenekar zenei műsora és a Kecskeméti Református Gimnázium fiúkórusának katonaénekei, valamint Hegedűs Zoltán színművész szavalata. Az egyházak részéről Kuti József református lelkész és Sárközi Sándor piarista atya osztotta meg a magyar hősökről biblikus gondolatait. Ezt követően Dr. Latorcai János, a Magyar Országgyűlés alelnöke mondott ünnepi beszédet.

Ők nem születtek hősnek, de a kor kihívásai és nehézségei közepette hőssé váltak, mert a hazáért képesek voltak a lehető legnagyobb áldozatot, az életüket adni. Ők azok, akiket a kommunista diktatúra felejtésre ítélt, pedig ha valahol, akkor a világháborúk lövészárkaiban valóban létrejött egy bajtársi közösség, a haza védelmében.

Származástól, vallástól, társadalmi státusztól függetlenül egynek kellett lenniük a túlélésben, vagy ha a sors úgy követelte, a halálban. A halálban, amely átértékeli az életet.

Szomorú mementó számunkra az itt látható első világháborús magyar katona szobra is, mely arra emlékeztet minket, hogy a nemzeti függetlenségért, a hazáért való küzdelem minden korban áldozatot hoz.

A világ és benne Európa most forrong, a szomszédunkban testvérháború dúl, melyekben igyekeznek hazánkat is belerántani. A világ a múlt század elejéhez hasonlóan nagy változások előtt áll, de most talán itt, ebben az országban van lehetőség arra, hogy sikerül a béke szigeteként túlélni a 21. század történelmi pillanatait.

A református temetőben a magyar hősök napja megemlékezés koszorúzással zárult, valamint a diákok egy-egy szál fehér virágot helyeztek el a katonasírokon.

kdnp.hu