Egy aktivista szerint mi az a három dolog, ami az iráni rezsim bukásához kell

2025. június 22. 12:04

Egy volt iráni politikai fogoly szerint Izrael katonai hadművelete megteremtheti a lehetőséget az iszlám rezsim bukására. Ahmad Batebi három konkrét lépést javasol a Nyugat számára: a rezsimhez hű fegyverraktárak megsemmisítését, az iráni kommunikációs csatornák helyreállítását, valamint az ajatollah és fia likvidálását – írja a Jewish News Syndicate.

A nyugati világ aktív közreműködésével meg lehetne dönteni az iráni iszlám rezsimet – állítja Ahmad Batebi, az emigrációban élő iráni ellenzéki, aki tíz évet töltött börtönben hazájában. Szerinte Izrael katonai akciója már most is súlyos csapásokat mér az iszlám köztársaság intézményeire, szimbólumaira és lakossági bizalmára, és ez a folyamat komoly esélyt jelenthet a változásra.

„Kürosz [ókori perzsa király – a szerk.] felszabadította a zsidókat. Most a zsidó állam szabadíthatja fel a perzsákat” – idézte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök keddi nyilatkozatát a Channel 12-nek. A katonai nyomás mellett Izrael védelmi minisztere, Jizrael Kac is arról írt, hogy „a hatalom szimbólumai összeomlanak”, és ez a diktatúrák bukásának előjele.

Ahmad Batebi három konkrét lépést javasol a Nyugatnak: először is meg kell semmisíteni azokat a városi fegyverraktárakat, ahol a rezsim hűséges emberei kis lőfegyvereket tárolnak.

„Az atomfegyvereket és rakétákat nem az iráni nép ellen használják, hanem a kis fegyvereket – puskákat, gépfegyvereket. Ezeket a városi központokban tartják, és ezekkel ölik meg a tüntetőket” – mondta a JNS hírportálnak.

Második lépésként a kommunikáció helyreállítását tartja kulcsfontosságúnak. Az iráni rezsim történelmileg mindig korlátozta vagy leállította az internetet, amikor civil zavargások zajlottak.

Bár Elon Musk felajánlotta a Starlink műholdas internet-hozzáférést Iránnak, a szolgáltatás magas havi díja továbbra is elérhetetlenné teszi azt az átlag iráni számára. A Voice of America perzsa nyelvű adása is csak minimálisan működik, pedig korábban fontos információs forrás volt az iráni lakosságnak – állítja Batebi, aki tíz éven át dolgozott a csatornánál.

A harmadik, egyben legvitatottabb javaslata: az ajatollah Ali Hámenei és fia, Modzstaba likvidálása.

Modzstaba - freepressjournal.in

Szerinte Modzstaba, aki az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) szemében potenciális utód, még veszélyesebb, mint az apja. „A fiút tartják a nagy sátánnak. Őt támogatja az IRGC, és a Nyugat alig tud róla valamit” – mondta.

Batebi szerint az iráni nép többsége gyűlöli a rendszert, de nem kívánja, hogy a változást külső hatalom kényszerítse ki. „A világ megteremtheti a teret ahhoz, hogy az irániak maguk valósíthassák meg az álmaikat” – fogalmazott.

A rendszer összeomlását egyre több szereplő látja közelinek. Reza Pahlavi, a száműzött iráni koronaherceg és a sah fia kedden felszólította az állami alkalmazottakat és biztonsági erőket, hogy forduljanak szembe az iszlám köztársasággal: „A rendszer végnapjait éli. Most van itt az idő, hogy egy országos felkeléssel végleg véget vessünk ennek a rémálomnak. Most kell visszavennünk Iránt.”

Dóka Boglárka

