Szentkirályi Alexandra: Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása egy halálos ítélettel ér fel Magyarországnak

2025. június 16. 14:17

Videóban mondta el Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP budapesti frakcióvezetője, hogy szerinte miért lenne veszélyes Magyarország számára Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása. A politikus egyúttal Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének is üzent a felvételen. „Ukrajna gyorsított és erőltetett európai uniós csatlakozása egy halálos ítélettel ér fel Magyarországnak” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője. A kormánypárti politikus szerint Brüsszelben számtalanszor tettek esküt emellett, többek között a néppárti Manfred Weber és az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is, valamint a Magyar Péter vezette Tisza Párt is.

Szentkirályi Alexandra szerint az ukrán csatlakozásnak számtalan végzetes hatása lenne Magyarországra és más közép-európai tagállamokra nézve is. Mint fogalmazott, „Magyarország az ukrán csatlakozással búcsút inthetne az uniós fejlesztési forrásainak, ellepnék az országot a GMO-s élelmiszerek, tönkremenne a magyar mezőgazdaság, csökkennének a magyar bérek, és az ukrán szervezett bűnözés is betörne Magyarországra.”

„Péter, jól fizet a Weber? Mert úgy tűnik, hogy nagyon. Látjuk, mennyire betalált a videóm Ukrajna EU-s tagságáról – támadsz, hadakozol… csak azért, mert kimondtuk az igazat. Ukrán maffia, fegyverkereskedelem, háború, kábítószer, GMO-s élelmiszer – ez nem veszély szerinted? Megszavaztátok, hogy az ukránok jöjjenek – gyorsan, feltételek nélkül. Pont ahogy Brüsszel akarja. Miért ilyen fontos neked Ukrajna? Lassan jobban játszod a szerepet, mint Zelenszkij. De a magyarok nem kérnek brüsszeli bábkormányt. És nem kérnek ukránbarát propagandát sem” – fogalmazott a fővárosi frakcióvezető, aki szerint „a magyar szuverenitás Kijev és Brüsszel számára sem eladó”, egyúttal kitért a Voks 2025 szavazáson való részvétel fontosságára is.

hirado.hu