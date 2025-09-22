„Ez maga a vérvád” - Semjén Zsolt nem hagyja magát ártatlanul megfélemlíteni
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfői parlamenti felszólalásában erőteljesen visszautasította azokat a gyalázatos vádakat, amelyek az elmúlt napokban ellene megfogalmazódtak. A KDNP elnöke világossá tette: „Egy ördögien felépített karaktergyilkossági kísérletnek lehetnek a tanúi. Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub vád. Szemen szedett hazugság, forrás nélküli rágalom.”
2025. szeptember 22. 18:39
A KDNP elnöke kijelentette: „Ha van ebben a házban valaki, aki esküdt ellensége a pedofíliának, az én vagyok. Én voltam az első, aki az LMBTQ lobbival szembe mert menni. A DK-nak pedig az fáj, hogy az egyházat megvédtem a támadásaiktól és most ez a bosszú.”
Semjén Zsolt: „Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm.”
Semjén Zsolt hangsúlyozta:
„Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm. Megismétlem még egyszer: soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm.”
Felszólalásában arra is kitért, hogy az ügyészség és a rendőrség vizsgálja az ügyet, és ő maga minden ellenőrzésnek alávetette magát. „Miniszter vagyok. Aláírtam, hogy teljes kontroll lehet fölöttem. Figyelhetnek, ellenőrizhetnek pont az én védelmemben. Ebben az országban én vagyok az egyik legátvilágítottabb ember. Átvilágítottabb vagyok, mint maguk közül bárki” – mondta.
Semjén nem hagyja magát megfélemlíteni
A miniszterelnök-helyettes zárásként kijelentette:
„Nem hagyom magam ártatlanul tönkretenni, és nem hagyom magam megfélemlíteni.”
GK
