„Ez maga a vérvád” - Semjén Zsolt nem hagyja magát ártatlanul megfélemlíteni

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfői parlamenti felszólalásában erőteljesen visszautasította azokat a gyalázatos vádakat, amelyek az elmúlt napokban ellene megfogalmazódtak. A KDNP elnöke világossá tette: „Egy ördögien felépített karaktergyilkossági kísérletnek lehetnek a tanúi. Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub vád. Szemen szedett hazugság, forrás nélküli rágalom.”

2025. szeptember 22. 18:39