Magyarországra menekült egy volt lengyel miniszter

Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes után politikai menedékjogot kapott Magyarországon Zbigniew Ziobro, az előző lengyel kormány volt igazságügyi minisztere és legfőbb ügyésze, akit hazájában 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítanak.

Az Infostart cikkében arra hívja fel a figyelmet, hogy a politikus már tavaly ősz óta Magyarországon tartózkodik. A volt lengyel igazságügy-miniszter Zbigniew Ziobro és felesége az a két lengyel állampolgár, akik még decemberben kaptak menedékjogot Magyarországon Erősítette meg Bartosz Lewandowski, a politikus ügyvédje. Legutóbb Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes kapott magyarországi menedékjogot. Mindketten a Fidesszel szövetséges lengyel PiS párt politikusai.

Zbigniew Ziobro előbb 2005-2007 között, majd 2015 novemberétől 2023 novemberéig volt igazságügyi miniszter. Zbigniew Ziobrót hivatali visszaéléssel és kötelességmulasztással a kormányban betöltött szerepe idején összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják, amelyekért akár 25 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. Az ügyészség szerint a Jog és Igazságosság párt vezette kormány idején igazságügyi miniszterként a tárca munkatársaiból is álló szervezett bűnözői csoportot alapított és irányított. Hatalommal való visszaéléssel is vádolják személyes és politikai haszonszerzés céljából.