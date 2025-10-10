A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a Tisza Párt nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről és biztonságáról a mobilalkalmazásában, ami az egyik legnagyobb személyes adatokkal való visszaéléshez vezetett a rendszerváltás óta.
A hivatal "a Tisza Párt ukrán hátterű adatkezelési botrányáról készült gyorsjelentésével" kapcsolatos, az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta, a Tisza Világ applikációnak már a bemutatóján "elhangoztak olyan mondatok, amelyek kérdéseket vetettek fel az alkalmazás hátterével kapcsolatban", ezért a szervezet levélben fordult a párthoz, ám Magyar Péter elnök nem válaszolt azokra a kérdésekre, hogy kik, hol és miből hozták létre az alkalmazást.
A nyilvánosságban közben megjelentek olyan információk, miszerint egy az ukrán nemzetbiztonsági szervekkel kapcsolatban álló cég lehet az applikáció mögött - tették hozzá.
Közölték, hogy a kiszivárgott adatok szerint az alkalmazás egyik adminisztrátora egy Miroszlav Tokar nevű férfi, aki - miután adatai nyilvánosságra kerültek - láthatatlanná tette vagy törölte közösségi felületeken fellelhető profiljait, és aki egy Ungvárra bejegyzett ukrán cég, a PettersonApps alkalmazottja.
A PettersonApps vezérigazgatója, Oleg Osztroverh nyíltan támogatja Volodimir Zelenszkij elnököt, és tagja a Defence Robotics UA elnevezésű cég felügyelőbizottságának, amely robotikai és hadirobotikai megoldások és alkalmazások fejlesztésével foglalkozik - fűzték hozzá.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a Tisza Párt nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről és biztonságáról, ami az egyik legnagyobb személyes adatokkal való visszaéléshez vezetett a rendszerváltás óta, ennek következményeként pedig mintegy tizennyolcezer magyar felhasználó személyes és különleges adatai kerültek veszélybe.
Fokozza a helyzet súlyosságát, hogy az applikációba biometrikus azonosítás útján lehet belépni, így az sem zárható ki, hogy ezek a különleges adatok is illetéktelenekhez kerültek - mutattak rá, megjegyezve, hogy a Tisza Világ ráadásul jelenleg is letölthető, a Tisza Párt a botrány ellenére sem állította le az adatgyűjtést.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a magyar hatóságoknak egy átfogó vizsgálat során fel kell tárniuk az adatkezelésért felelős személyi és szervezeti láncolatot, és ezzel meghatározni, kik rendelkeznek tényleges irányítási, fejlesztési vagy adatmegismerési jogosultsággal a Tisza-applikációban.
Elengedhetetlen továbbá annak pontos azonosítása, hogy az applikáció fejlesztésében, üzemeltetésében és finanszírozásában milyen külföldi fejlesztői, pénzügyi vagy tanácsadói kapcsolatok játszottak szerepet, és ezek milyen formában kapcsolódnak az ukrán, a brüsszeli vagy más nemzetközi érdekcsoportokhoz - értékeli a hivatal. Meg kell vizsgálni, hogy az applikáció egy politikai befolyásgyakorlási infrastruktúra részeként jött-e létre, méghozzá külföldi érdekkörök vagy államok megbízásából.
Ennek során fel kell tárni, hogy a rendszer működése és adatkezelési logikája eleve olyan funkciókat tartalmazott-e, amelyek alkalmasak a magyar választók adatainak gyűjtésére, politikai profilozásra, illetve a választói magatartás befolyásolására. Megnyugtatóan ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy a Tisza-applikáció egy politikai és kommunikációs műveleti rendszer részelemeként működik, amelyben a digitális adatkezelés a külföldi befolyásgyakorlás egyik eszközeként jelenik meg - írták.
Főkép: Lánczi Tamás Fotó: MTI
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program lebonyolításáért felelős államtitkár, a KDNP alelnöke Ráckevén vett részt a „Gályáktól a közös hajóig” című rendezvényen, ahol a 17. századi gályarabok történetén keresztül a nemzetiségi és felekezeti konfliktusok feloldásáról tartott előadást.
-
A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a Tisza Párt nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről és biztonságáról, ami az egyik legnagyobb személyes adatokkal való visszaéléshez vezetett a rendszerváltás óta, ennek következményeként pedig mintegy tizennyolcezer magyar felhasználó személyes és különleges adatai kerültek veszélybe.
-
Latorcai Csaba szólt arról is, hogy a Versenyképes járások program keretében a Szentgotthárdi járásba 250 millió forint felosztásáról dönthettek közösen a helyi polgármesterek, ennek alapján nyolc támogatási igény alapján 13 projekt részesült a támogatásból.