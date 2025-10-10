Azbej Tristan: Magyarország segítő kezet nyújt a keresztény fiataloknak

Magyarország segítő kezet nyújt a világban nehéz helyzetben lévő keresztény fiataloknak, mert a hit a legnagyobb kihívásokat is áthidalja - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára csütörtökön az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak (ÖKF) budapesti évnyitó ünnepségén, a keresztény szolidaritás egyik legszebb példájának nevezve a kezdeményezést.
Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára beszédet mond az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak (ÖKF) évnyitó ünnepségén Budapesten, a Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánián 2025. október 9-én. A Hungary Helps Program részét képező kezdeményezés olyan fiatalokat hoz össze, akik hazájukban üldözésnek vannak kitéve, vagy jelentős kihívásokkal kell szembenézniük. MTI/Purger Tamás
Azbej Tristan a Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánián tartott eseményen, amelyen istentiszteletet is tartottak, köszöntőjében kiemelte: olyan fiatalokat hoz össze a Hungary Helps Program részét képező kezdeményezés, akik hazájukban üldözésnek vannak kitéve, vagy jelentős kihívásokkal kell szembenézniük.
"Magyarországon tanulni lehetőséget jelent számukra, hiszen az itt megszerzett tudást később hazaviszik, és népük hasznára fordítják" - tette hozzá.
Azbej Tristan elmondta, a most kezdődött tanév immár a nyolcadik az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak támogatási rendszerben, és ezúttal ötven fiatal kezdte meg a tanulmányait magyarországi egyetemeken, például Pakisztánból, Örményországból, Kenyából, Etiópiából, Nigériából, Libanonból és Palesztinából.
Az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak évnyitó ünnepsége Budapesten
Az államtitkár felidézte, hogy idén áprilisban fontos eredményeket hozott a Hungary Helps ötnapos nigériai missziója, amely a Boko Haram terrorszervezet aktív műveleti zónájába is eljutott; sikerült élelmiszersegélyeket átadni az üldözött keresztény közösségeknek és egy árvízkatasztrófa áldozatainak.
Kitért arra, hogy a Hungary Helps Programon keresztül támogatják a Gázában élő és a közel-keleti konfliktus miatt nehéz helyzetben lévő keresztényeket, és az elmúlt hónapban humanitárius segélyt vittek Örményországba.
"A közelmúltban gyorssegélyt juttattunk el például Etiópiába, és számos új projektet is tervezünk a jövőben, mások mellett Irakba és Palesztinába"
- ismertette Azbej Tristan.
Az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak támogatási rendszer keretében alap- és mesterfokú, illetve doktori képzésre is járhatnak az ösztöndíjasok; olyan magyar nyelvű egyetemeken tanulnak, amelyek kínálnak angol nyelvű képzést. Az ösztöndíj nemcsak a tandíjat fedezi, de a hallgatók Magyarországon tartózkodásának költségeihez is hozzájárul.
A jelenleg aktív státuszú ösztöndíjas hallgatók (nem csak az elsőévesek) 14 egyetemen folytatják tanulmányaikat. Megközelítőleg háromszáz kurzust kínálnak számukra, lefedve valamennyi felsőoktatási területet és képzési szintet. Jelenleg több mint kétszáz keresztény fiatal vesz részt a programban.
