Megkezdődött a platószónok utódlásáért való harc

A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.

2025. szeptember 19. 05:04

A nárcisztikus párt fejesei felismerték: veszélyben a zsákmány.

Mit is mondott Márai Sándor a kommunistákról? „Senki sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszmét védi, hanem a zsákmányt."

Ebbe a stádiumba érkeztek el azok a politikai celebek, akik a hisztériakeltő muki gépkocsiplatójára ugrottak fel, s onnan éljenezték a… Kit is? Ezt ők se tudták, csak látták, hogy robog a plató. Föl lehet rá ugrani.

Platószónokként rikácsolt, majd a brüsszeli szélsőség kedvencévé emelkedett.

Ám már Brüsszelben is kegyvesztett lett.

Immár értelmetlen mentelmi jogot fabrikálni az alá, aki a kézből kicsavart telefont úgy dobta a Dunába, hogy közben videó készült róla. Védelmezői eddig is nevetségessé váltak, de a nevetségessé válásnak is van határa. Azon túl a brüsszeli erős emberek se mehetnek.

A családi beszélgetés lehallgatásából és nyilvánosságra hozásából politikai karriert indító figura erkölcsi összeomlása immár visszafordíthatatlan.

A hisztériakeltés kifulladt. A figura már csak önmagát képes hiszterizálni.

Rémülten ismerték ezt föl rajongói, a pillanatok alatt milliomossá vált politikai celebek. A platószónok egyértelműen alkalmatlan a folytatásra. A projekt összeomlott.

Az ábrándok szertefoszlottak, a még meg sem fogalmazott tervek szétestek. Romokat kell menteni, és azokból legalább a látszat kedvéért tákolmányt összebuherálni.

Azt még nem döntötték el, ki legyen az utód.

Szűk körben tülekednek a jelentkezők, a harc még csak az elején dúl. Vagy sikerül a kiválasztás, vagy nem. Ezúttal a majdani diadalmasnak sem lehetnek illúziói, a romeltakarítás nem teszi történelmi hőssé az erőlködőt.

Gyurcsány Ferenc politikai agonizálása évekig tartott.

Immár a 2006-os októberi polgárverés elszenvedői is úgy látják: az önmagában gyönyörködő platószónoknál még a hazugságrém is jobb volt.

Csak nehogy valamikor a rikácsolót is visszasírjuk...

Molnár Pál

Kép: Kiüresedett plató, a platószónok eleve üres volt - tablazat.hu



