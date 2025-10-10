Fülöp Attila: a gyermekvédelemben élők napi ötször étkeznek

2025. október 10. 12:34

A gyermekvédelemben élő gyerekeknek biztosított a napi ötszöri étkezés - írta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára csütörtökön a Facebook-oldalán, jelezve: sokan keresték meg azzal a kérdéssel, hogy mi az igazság a gyermekvédelemben élő gyerekek étkeztetése kapcsán.

Fülöp Attila közölte, hogy a gyermekvédelemben élő valamennyi gyereknek biztosítanak ingyenes étkeztetést az iskolában (vagy bölcsődében és óvodában). Az iskolai étkeztetés háromszori étkezést jelent.

"Az elmúlt években ezt a gyerekétkeztetést pont azért nyitotta ki a kormány minél szélesebb körre, hogy így tudjunk segíteni a rászoruló gyerekeken. Ezzel az európai szinten is átfogó és teljes étkeztetési programmal kizárt, hogy rászoruló gyermek ne kapjon ételt és meleg ételt a bölcsődében és köznevelési intézményben. Közel 600 ezer gyerek kap kedvezményes vagy ingyenes étkeztetést" - számolt be róla az államtitkár.

Közölte továbbá, hogy ezen felül a gyermekotthon, lakásotthon vagy éppen a nevelőszülő természetesen további étkezést biztosít, amelyre - és minden másra (ruha, rezsi, zsebpénz) - a költségvetés biztosít gyermekenként forrást.

Az előírás az, hogy a kapott összegből a gyermeket a szükségletei szerint kell ellátni, valamint, hogy étkezésre a megkapott támogatásból nem lehet kevesebbet költeni 1200 forintnál (január 1-től 1600 forintnál). Ez nem azt jelenti, hogy ekkora értékben kap a gyermek ételt, hanem egy garancia, hogy ennél kevesebbet nem lehet erre költeni. Amennyivel több kell, azt az intézmény a költségvetéséből kiegészíti - ismertette a szabályt Fülöp Attila.

Hozzátette, hogy a gyermekvédelmi intézmények által nyújtott étkeztetéshez sok esetben - főleg a nem állami fenntartóknál - külső adományozók is biztosítanak alkalomszerűen vagy rendszeresen élelmiszer-adományokat.

Egy gyermekvédelemben élő gyermek étkezése a fenti három tételből áll össze, ami biztosítja a napi ötszöri étkezést - összegezte az államtitkár.

"Minden gyermeket ellátunk" - emelte ki Fülöp Attila, hozzátéve: "a gyermekvédelmi kiadásokat az elmúlt 15 évben hétszeresére emeltük, és tovább fogjuk emelni a jövőben is".

