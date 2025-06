A XXX. Szent László-vacsora – Rádióinterjúval!

A harminc évvel ezelőtt indított hagyományhoz azóta felzárkózott emlékező rendezvénnyel Győr, Nagyvárad, és a Magyar Nemzeti Bank is, amely most adott ki Szent László-érmét.

Szent László: Mihály Gábor Kossuth-díjas szobrász alkotása Vésztőmágoron – alfoldslow.hu/Nagy András Balázs felvétele

A mostani politikai feszültség sokban hasonló a Szent László-korabeli zavarokhoz - hangzott el a XXX. Szent László-vacsorán, egy budai étteremben. A budapesti értelmiségiek által megtartott szakrális emlékezésen a kilenc évszázaddal ezelőtti bonyodalmakat jellemezve megfogalmazódott, hogy a szent uralkodónak számolnia kellett a barbárokkal, Bizánccal, a Szentszékkel és a megkoronázott király, Salamon mögött gyülekező germánokkal. Mindamellett 18 éven át tartó uralkodása alatt megerősítette az oszágot, és olyan emléket hagyott hátra, amelyből erőt meríthetett az őt szentté avattató III. Béla, majd az Anjou-házi Károly Róbert is.

A harminc évvel ezelőtt kezdődött múlt idéző vacsora hagyományerősítéséhez azóta felzárkózott Nagyvárad, Győr, amely városokban hosszú évek óta emelik az emlékezés fényébe László napján az Árpád-házi királyt, illetve a Magyar Nemzeti Bank is, amely most adott ki Szent László-érmét.

A Szent László-vacsora egyik érdekessége, hogy ezen a találkozón különleges, szimbolikus módon maga az uralkodó is személyesen jelen van.

Szent László emléke évszázadokon át ihletést adott zeneművek megalkotásához, festmények, szobrok létrehozásához, versek, prózai művek alkotásához, katonai hagyományőrző értékekhez. Alakja mai is jelen van a nemzeti művelődési közegben. Filmterv is formálódik Szent László lánya, Piroska - görög nevén Iréne - történetéről, ő bizánci uralkodó feleségeként emlékezetes jócselekedetekkel írta be nevét a históriába, alakját ma is középkori freskó őrzi Isztambulban - hangzott el a vacsorán.

A király emlékének felidézése a mai kihívásokkal szembeni küzdelmekhez is erőt ad, az alakja körül felfénylő szakralitás bő forrása a honvédő akaratnak.

A Magyar Katolikus Rádó interjúja:

https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=10&mev=2025&mho=06&mnap=28&mora=10&mperc=04

