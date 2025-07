Átfedés az egykori szabadkőműves célok és a mai brüsszeli szélsőséges törekvések között

Napról napra olvassuk, hogy katolikus tanárokat, csak azért, mert katolikusok, vesszőfutás alá vesznek, ostorhegyre vesznek és lépésről lépésre szisztematikusan organizálva támadnak, csak azért, mert katolikus, hitbuzgalmi társaságoknak tagjai.

Azok az értékek, amelyek a magyarságot a Kárpát-medencében eddig megtartották, Európában támadás alatt állnak. A keresztény egyházak és a keresztény vallás, valamint az európai nemzeti államok mindenhol politikai, gazdasági, pénzügyi és lélektani támadás alatt állnak - fogalmazott a Felvidéken Kövér László, a magyar törvényhozás elnöke. Homa János újságírónak, az Agria főszerkesztőjének tett föl kérdéseket a Gondola.

- Főszerkesztő úr, Kövér László szavai fölidézik azt a szabadkőműves gyűlölködést, amely az 1910-es években a nagy háborúhoz, majd ahhoz a Versailles-washingtoni „békerendszerhez" vezetett, amely két évtizeddel később Hitler hatalomra jutását okozta. Ez a szörnyű történelmi tapasztalat miért nem tudja megállítani a nyugati politika további lezüllését?

- 1911-ben Huszár Károly, későbbi miniszterelnök tette szóvá a világot behálózó szabadkőművesek ügyét. A parlament ülésén többek között az alábbiakat mondta: „a szabadkőmívesség ebben az országban nem egyéb, mint egy politikai testület, egy a parlamentben külön még nem organizált pártszervezet, de egy kint a társadalomban titkosan működő államveszélyes párt. […] abban rejt az államra nézve a szabadkőmívesség veszedelmet, hogy a protekcionizmus segélyével befolyást szerez a közigazgatásra, az igazságszolgáltatásra, a parlamentre. […] az urak titkosan, a közvélemény által nem ellenőrizhető módon nyúlnak bele az állami, a társadalmi és a gazdasági életbe, ez ellen a jogegyenlőség nevében mindenkinek tiltakoznia kell. […] Napról napra olvassuk, hogy katolikus tanárokat, csak azért, mert katolikusok, vesszőfutás alá vesznek, ostorhegyre vesznek és lépésről lépésre szisztematikusan organizálva támadnak, csak azért, mert katolikus, hitbuzgalmi társaságoknak tagjai. […] Arra kérném különösen a belügyminiszter urat, szíveskedjék módot és alkalmat találni annak kikutatására, honnan származnak mindazok a rezolúciók és határozatok, amelyek már hétről hétre, hónapról hónapra városi képviselő-testületekbe, vármegyeházakra érkeznek, amelyek sértik a katolikus egyházi vagyon jogbiztosságát, amelyek sértik a katolikus állampolgárok gyülekezési szabadságát, mert legutóbb is megtörtént, hogy a szabadkőmíves páholyok részéről akció indíttatott, hogy tiltassák meg katolikus gyermekeknek és felnőtteknek, hogy Mária-kongregációkban szervezkedjenek.” Huszár Károly szavait számtalan dokumentum támasztja alá, amelyeket a szabadkőművesség 1920-as betiltása után foglalt le a hatóság. A szabadkőművesség egyik hazai kutatója, L. Nagy Zsuzsa már 1977-ben a következőt írta: „Neuschloss Lajos helyettes nagymester már 1899-ben így figyelmeztetett: »vagy belemarkolunk az emberiség nagy kérdéseinek megoldásába, és minden testvér egytől egyig nekifekszik a nagy munkának, vagy megszűnünk létezni.« A Martinovics-páholy, amely 1908-ban alakult, ezt a felismerést továbbfejlesztve vallotta Jászi Oszkár megfogalmazásában, hogy a szabadkőműves »többé nem pusztán filantróp és filozofikus törekvések kontemplatív híve, hanem egyúttal bátor és harcos katonája az emberi haladás ügyének.«” A szabadkőművességet 1920-ban betiltották. Pontosabban szólva, úgy tiltották be, hogy valójában a páholyok tovább működtek. A szabadkőművességnek (az informátor szerint) addig volt jelentősége, míg az egyetlenegy olyan polgári szervezet volt, mely nemzetközi kapcsolattal rendelkezett. Ma azonban a szabadkőművesség helyét különböző más nemzetközi polgári szervezetek foglalták el, a Páneurópai Unió, az Emberi Jogokat Védő Liga stb., amelyeknek programja körülbelül egyezik a szabadkőműves gondolattal, utóbbinak misztikus formalitásai nélkül, amelyek annyi ellenséget szereztek a páholyoknak. Azt is leszögezték, hogy a szolidaritás továbbra is létezik: „Speciális feladatköre ennek a társaságnak, hogy a nagyvállalatoknál megüresedő állások betöltésénél szabadkőműveseket, illetőleg hozzátartozóikat támogassák.” Horváth Iván, a Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Nagypáholy tagja és egykori vezetője, a Szabad Nép-főszerkesztő Horváth Márton fia, elismert irodalomtudós mondja: „Bizonyos fajta embereket szeretnék megszerezni. Nyíltan megmondom, az elitet. Az számít elitnek a maga helyén, akire hallgatnak a környezetében. […] Ez óriási kapcsolati tőke.” A szabadkőművesség céljáról ezt mondja: „A szabadkőműveseket összeesküvéssel vádolják, és ez a vád jogos. […] Kialakult az a meggyőződés az emberekben, hogy segíteni kell a társadalmat, tehát nem kell a demokráciát magára hagyni, hanem segíteni kell az embereket. Esetleg magyarázni nekik, meggyőzni őket a szabadság, egyenlőség és testvériség érdekében. Ez valami értelme a dolgoknak. Hogy legyen a társadalomban egy olyan erő, ami nem önzésből, hanem féltésből kicsit vigyáz a világra vagy az emberekre.” A társadalom befolyásolásának módszeréről pedig ezt nyilatkozza: „A témákat központilag adják ki. Hogy abban az évben miről kell beszélgetni. És ez a szabadkőművesség erejének a titka. Mert hogyha az elitbe tartozó emberek egy évig valamilyen aktuális kérdésről beszélgetnek, az megváltoztatja a társadalmat”. Végül hozzátette, hogy a szabadkőművességet „az ember közügy[ek]ben rendkívül könnyen tudja mobilizálni. Tehát rettentően nehéz helyzetbe kerülhet valaki, aki az úgy nevezett szabad gondolkozással szembe akar menni.

- Már ott tartunk, hogy a véleménynyilvánítás alapjogába beletartozik, hogy az európai fővárosokban az úgynevezett nemi büszkeség menetein részt vevők szabadon meggyalázhatják a keresztény vallási jelképeket, felszólalni ezzel szemben már gyűlöletbeszédnek számít - adott vészjelzést Kövér László. Nemcsak a múltból, hanem a jelenből is tudjuk, hogy a verbális erőszak után meglehetősen hamar a véres erőszak következik. Mit tehetnek ez ellen a szabadság kis körei?

- A Huszár Károlytól, L. Nagy Zsuzsától, Horváth Ivántól idézett gondolatok talán világosan jelzik, hogy a szabadkőműves világ a mai napig is a legkegyetlenebbül működik, s megkockáztatom, ezt még erősíti a nyugati értelmiségben létező marxista hatás is, mely még kegyetlenebbé, még aljasabbá teszi a szabadkőműveseket és a marxistákat, akik a legkegyetlenebbül lépnek fel a keresztény kultúra és a kétezer éves keresztény vallás és annak jelképeivel szemben. A legtöbb ember számára remélhetően kezd egyértelművé válni, hogy manapság Európában a szabadkőművesek, a neomarxisták és a liberálisok olyan „jogállamiságot" építettek ki, amelyben az ő szándékaikat, fellépéseiket, pusztító törekvéseiket a jogi háttér is segíti. S most úgy tűnik, hogy a keresztény vallás képviselői ki vannak szolgáltatva az aljasság, a hazugság, a korrupció és a hazugság embereinek. Nagy munka vár a szabadság kis köreinek képviselőire, tagjaira. Nagy munka azért is, mert a média jelentős része a másik oldalon áll. A feladat nem egyszerű, a digitális lehetőségeket kihasználva kell meggyőzni az embereket, a másik oldal elfogadhatatlan gondolkozásáról. Azokról az évszázados hazugságokról, amelyek csak nyelvezetükben igazak, mint például „szabad gondolkozás”, de tartalmukban hazugok, mert a szabad gondolkozás addig szabad, amíg az ő érdekeiket nem sérti.

- Az európai nemzetek illegális migrációval történő szétzilálásával, a nemzettudat kulturális és lélektani eszközökkel való elsorvasztásával megnyílik az út a jelenlegi európai nemzeti államok önállóságának felszámolására, ami az Európa elleni harmadik és végső hadművelet célja - leplezte le az emberiségellenes szélsőséget Küövér László. Ha a politikailag korrekt magatartás követelményeinek meg akarunk felelni - márpedig meg akarunk -, akkor mennyire mondható el, hogy ténylegesen kik állnak e pusztító invázió mögött?

– Hogy kik állnak a pusztítás mögött? Az eddig elmondottakból is érzékelhető, hogy a szabadkőművesség nagy szerepet játszott a mai káosz létrehozásában, természetesen volt, hogy nem szabadkőműves, hanem más jelmezben megbújva. Jómagam mégis bízom a nemzetállamok önállóságának megőrzésében, mert azok a politikai folyamatok, amelyek Trump elnök színrelépése óta elindultak, azzal kecsegtetnek, hogy lesz elég patrióta, aki szembemegy ezekkel a pusztító erőkkel. Bízunk abban is, hogy az a korrupció, amely az uniót átszövi, s a vakok számára is világos megbuktatja a mostani uniós vezetést, Ursula von der Leyennel és kompániájával együtt. Jómagam bízom abban is, hogy lesz bennük elég erő arra is, hogy meggyőzzük a ma még tájékozatlan tömegeket arról, hogy mi az az egyetlen út, az egyetlen esély, mely Európa megmaradását biztosítja, s a többezer éves európai értékrendet megőrzi.

Molnár Pál



