Az EU-ban a már lebukott korrupt politikusok zavartalanul maradhatnak posztjukon

A liberálbolsevik, újmarxista horda most már úgy hiszi, hogy az összes kampusz az ő kiváltságos területe, a konzervatív eszméknek ott nincs helyük, mert azok úgymond szélsőségesek - leplezi le a gyűlölködőket Kövesdi Károly.

2025. szeptember 17. 05:05

Európa visszahódítása megkezdődött és nem fogják feltartóztatni - fogalmazott Madridban hazafias rendezvény házigazdájaként Santiago Abascal, a Vox elnöke. Kövesdi Károly Európa-érmes újságírót kérdezte a Gondola.

- Szerkesztő úr, a spanyol politikus, Abascal szerint elveszett terület a demokrácia, a szólásszabadság, a választások tisztasága. Ha ez igaz, akkor miért foroghat a sírjában Jonesco, az abszurd dráma nagysága?



- Hát éppen ezért. Azért, hogy bármilyen abszurd, Európa nyugati részében veszélyben van a demokrácia, pusztul a szólásszabadság, a választásokat meg hiába nyeri meg valaki, mindig mások alakítanak kormányt. Az összes többi, a vesztesek. Friss példa a „jogállamiságra”: a svéd miniszterelnök durván beszólt Orbán Viktornak, mert idézett egy német lap írásából a svéd állapotokra utalva. Svédország már elesett, de a miniszterelnöke a magyarnak üzenget államiságról. Milyen állam az, ahol nincs közbiztonság? De említhetnénk sok más országot, Brüsszelben például a katonaságot készülnek bevetni a bűnözés ellen, amivel a rendőrség nem tud mit kezdeni. Hadd ne soroljam tovább, ismerjük az abszurd példákat.

- A spanyol Vox elnöke Madridban úgy fogalmazott: „Vissza kell hódítanunk azokat az intézményeket, amelyek most maffiózók, puccsisták vagy csalók kezében vannak..." Abascal miért feltételezheti, hogy az Európai Unió vezetői maffiózók, puccsisták vagy csalók?



- Az intézmények alatt Abascal nyilván az Európai Unió testületeit értette, hiszen teljesen nyilvánvaló, hogy az európai polgárok érdekei ellen szorgoskodó vezetők (alvezetők, sorvezetők, mindenféle rendű-rangú balos és szivárványos képviselők) többsége korrupt, vagy a Soros-féle csapatban játszik, és ott szerepel az amerikai mélyállam (és persze az Unió) által pénzelt lakájok listáján. Az Unió súlyos milliárdokkal tömi ki a liberálbolsevik úgynevezett „civil” szervezeteket, amelyeknek az a dolguk, hogy aláássák a demokráciát és a jogállamot. Szigorúan a jogállamiság dicsőségére. Az intézmények között azonban ott találjuk a nyugat-európai egyetemeket is, amelyeken agresszív, felforgató nézetek uralkodnak, újabban az antiszemitizmus is felütötte a fejét. Ez sajnos a nemzeti, konzervatív oldal bűne, mert átengedte nekik a terepet. A liberálbolsevik, újmarxista horda most már úgy hiszi, hogy az összes kampusz az ő kiváltságos területe, a konzervatív eszméknek ott nincs helyük, mert azok úgymond szélsőségesek. Nem véletlen, hogy éppen Kirkön álltak bosszút Trump választási sikeréért – miután magát Trumpot nem sikerült levadászni –, mert ez a fiatalember azon túl, hogy konzervatív értékrendet képviselt, elutasította az erőszakot és politikai párbeszédet szorgalmazott, az ő nadragulyát termő „földecskéjükbe” merészkedett be, és milliószámra térítette meg a félrevezetett, megfertőzött fiatalokat.

- Abascal arra figyelmeztetett, hogy Kirk halála nem elszigetelt eset. „A baloldal erőszakot szít, és azt használja fel politikai riválisai felszámolására" - mondta. A spanyol politikus miből feltételezheti, hogy az a baloldal, amely csak a gulág-táborokban több mint 20 millió halottat produkált, erőszakkal akarja politikai riválisait felszámolni?



- Ha visszatekintünk egy-két évszázadra, láthatjuk, hogy a kommün „eszmeiségét” folytató kommünista csürhe munkamódszere mindig a felforgatás, az erőszak, a politikai ellenfelek legyilkolása volt. Beleértve a nemességet, a papságot, az értelmiséget, végül a parasztságot is. Mindig a társadalom alapjait akarták szétzúzni. Ezt az örökséget folytatják gyakorlatilag a patkánylázadás óta. Napjainkban is egyre intenzívebben terjed az erőszak világszerte, különösen a fékezett habzású demokráciákban, amelyek liberálisnak képzelik magukat, miközben semmi közük a liberalizmushoz, arra csak rácuppantak, mint paraziták a nemes növényzetre. Amikor Robert Fico miniszterelnököt majdnem meggyilkolták, a liberális ellenzék azonnal zsizsegni kezdett, és kerekasztalozni akart az elnöknél. Céljuk nyilvánvaló volt: el akarták mismásolni a felelősséget, mert szerintük természetesen „Fico kezdte”, s csak azt kapta vissza, amit előidézett. Pedig az ő tüntetéseiken lóbáltak a híveik akasztófát és ordibáltak fenyegető üzeneteket. Trump elnök ellen, miután sikertelenül próbálták a legképtelenebb, koholt vádakkal félreállítani, háromszor próbáltak merényletet elkövetni. Csoda, hogy túlélte. Andrej Babiš volt (és reményeink szerint leendő) cseh kormányfőt mankóval ütötte le nemrég egy felbőszült előember egy választási gyűlésen. A német AfD szuverenista párt észak-rajna-vesztfáliai tartományának vezető politikusai közül már heten haltak meg rövid idő leforgása alatt. Természetesen valamennyien végelgyengülésben. A vak is látja, hogy a politikai gyilkosság a baloldal módszere, miközben szeretnének relativizálni, összemosni a felelősséget, és mindkét oldalt hibáztatni. Láthattuk, hogy Kirköt méltósággal gyászolja a világ normális része, a liberálbolsevikok pedig élcelődnek rajta. Nem emlékszem rá, hogy feketebőrű bűnöző halálára reagált-e az Európai Parlament, de a patrióták kérését, hogy egy perces néma csönddel adózzanak Kirk emlékének, az EP elnöke elutasította. Itt tartunk.

