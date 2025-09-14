Bakondi György: fontos volt lezárni a határt a migránsok előtt
Bakondi György felidézte, hogy 2015-ben 400 ezer ismeretlen személyazonosságú, többnyire fiatal férfi hatolt be Magyarország területére okmányok nélkül, szervezetten, bűnözők irányításával.
2025. szeptember 14. 13:04

Magyarország fontos döntést hozott tíz évvel ezelőtt, amikor lezárta határát az illegális bevándorlók előtt, és ma már több európai uniós államban látható, hogy a korábbitól eltérően kezelik a migrációs helyzetet - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna Ma este című műsorában szombaton.

Bakondi György felidézte, hogy 2015-ben 400 ezer ismeretlen személyazonosságú, többnyire fiatal férfi hatolt be Magyarország területére okmányok nélkül, szervezetten, bűnözők irányításával.

Amikor a magyar kormány szembesült a helyzettel, döntést kellett hoznia: engedi a Nyugat-Európa felé tartó illegális migrációt, vagy megőrzi az ország szuverenitását, a magyar emberek mindennapjainak békéjét, a közbiztonságot, és megakadályozza az illegális behatolásokat - tette hozzá.

Utalt rá, megkérdezték az embereket, és a magyarok 83 százaléka pártpolitikai hovatartozástól függetlenül úgy foglalt állást, ne engedjék be az illegális migránsokat. Ennek eredményeként jött létre az őrzött műszaki akadályrendszer a déli határszakaszon, valamint a jogi határzár, amely lehetővé tette az elfogott határsértők visszairányítását.

"Ez a megoldás egy rendkívül erős politikai támadást indított ellenünk, elsősorban a Soros-szervezetek részéről" - jegyezte meg a főtanácsadó, hozzáfűzve, Magyarországot eleinte elsősorban a médián keresztül, majd kötelezettségszegési eljárásokkal próbálták rászorítani az érkezők beengedésére, és arra, hogy magyar területen bírálják el a menekültkérelmüket, de mivel látható volt, ez hova vezet, nem engedett a nyomásnak.

Bakondi György kiemelte, az elmúlt 10 évben több mint 1,1 millióan kíséreltek meg átjutni a határon, "ennyivel kevesebben jutottak be Nyugat-Európába", vagyis a kerítés már egy évtizede nemcsak a magyar emberek, hanem az unió polgárainak biztonságát is oltalmazza - mutatott rá.

A főtanácsadó ezzel összefüggésben megjegyezte: a lengyel-fehérorosz határon acélkerítés épül, és az Európai Bizottság elnöke két héttel ezelőtt Lengyelországban tett látogatásán kijelentette, a külső határokat rendkívüli módon meg kell erősíteni, ezért jelentősen növelik az azok védelmére fordítandó összeget a következő hétéves költségvetési ciklusban, azt azonban nem tette hozzá, hogy a magyar határ kivételével.

Ez a kettős mérce tipikus példája, azt jelzi, hogy a máshol épült kerítések támogatottak, oltalmazzák az uniót, míg a magyar, amelyik ugyanezt a funkciót tölti be, nem jó - közölte.
Bakondi Gyögy kitért rá, Brüsszel szemszögéből a magyar megoldások általában nem jók, mert a diktátumokat a magyar kormány nemzeti megfontolások alapján nem teszi magáévá, "ezért továbbra is komoly politikai támadásoknak vagyunk kitéve", a főtanácsadó biztos benne, ez kitart a jövő évi választásokig.

"Mindent megtesznek, hogy az európai elgondolásokhoz, a bizottság furcsa és hibás elképzeléseihez jobban igazodó, a nemzeti érdekeket feladó pártok kerüljenek kormányra" - jelentette ki.

A főtanácsadó szólt arról is, hogy a Nyugat-Európában az illegális migránsok liberális megfontolásokból korlátlanná vált befogadása kiváltotta a lakosság ellenérzését.

No-go zónák alakultak ki, a közbiztonság jelentősen romlott, a nők elleni erőszakos cselekmények gyakoribbá váltak, az ellátórendszerben aránytalanságok jelentkeztek, emellett megjelent a nyílt, erőszakos antiszemitizmus, amelyre 1945 óta nem volt példa Európában - sorolta.

"Komoly feszültségekkel terhes Nyugat-Európa és a migrációs paktummal ezeket a feszültségeket szeretnék szétosztani azokban az országokban, ahol az jelenleg nincs jelen, és ezt mi nem akarjuk"
- mondta Bakondi György.

A főtanácsadó közölte, az, hogy a patrióta pártcsalád frakciója jelen van az Európai Parlamentben, jelzi, nemcsak a nemzeti választásokon, hanem az európai uniós választásokon is előretörnek azon pártok, amelyeknek programjában "a migrációs helyzet másfajta kezelése szerepel, mint amit korábban, 2015 óta folytattak".

Bakondi György felhívta a figyelmet arra, hogy a sok negatívum hatására "a nemzeti keretek között változások vannak" az illegális migráció tekintetében. Példaként említette, hogy Németország visszaállította a belső határellenőrzést, Görögországban pedig 10 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen jogszabályokat fogadtak el, amelyek mentén felfüggesztették az Afrikából érkezettek menekültkérelmének elbírálását, a bevándorlók lábára mozgásérzékelőt tesznek, zárt táborokban tartják és visszairányítják őket.

Kép: mti/Kelemen Zoltán Gergely

MTI
Címkék:
  • Fellöktek egy újságírót – na és?
    A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
  • Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
  • bakondi györgy
    Bakondi György: fontos volt lezárni a határt a migránsok előtt
    Bakondi György felidézte, hogy 2015-ben 400 ezer ismeretlen személyazonosságú, többnyire fiatal férfi hatolt be Magyarország területére okmányok nélkül, szervezetten, bűnözők irányításával.
  • závogyán magdolna
    Závogyán Magdolna: A kincsek eredetiséget képviselnek
    A nyár elején több mint harmincezer karkötőt osztottak szét Magyarországon és Kárpát-medence szerte, a hétvégi budapesti rendezvényre pedig ötvenezer darabbal érkeztek. "A kis szalag vékony, de eltéphetetlen, amely identitásunkat, összetartozásunkat és a jövőbe vetett reményünket jelképezi" - fogalmazott Závogyán Magdolna.
  • délvidék
    Aranymisés magyar pap a Délvidéken
    Márai Sándor kijelentette, a magyarok annyira élnek, amennyire Magyarország él. Ez kiemelten alkalmazható az elszakított nemzetrészek tagjaira, "hiszen ezen közösségek léthelyzetének egyik meghatározó tényezője a velük szemben alkotmányos felelősséget viselő anyaország aktuális helyzete.
MTI Hírfelhasználó