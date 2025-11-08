Labdarúgó NB I - A fővárosban őrizheti meg vezető helyét a Vasutas

Szerző: mti

2025. november 8. 08:08

A múlt héten élre állt Debrecen vasárnap délután az MTK Budapest otthonában lép pályára a labdarúgó Fizz Liga 13. fordulójában.

A két csapat 100. egymás elleni NB I-es mérkőzése következik, az MTK fölénye egyelőre behozhatatlan, mivel a kék-fehérek 46 győzelme mellett a Debrecen 33-szor nyert, 20-szor pedig megosztoztak a pontokon. Az elmúlt hetek eredménysorát tekintve viszont a hajdúságiak az esélyesebbek, mivel sorozatban hat veretlen bajnokinál tartanak, nem mellékesen idegenben három győzelem és három döntetlen a mérlegük ebben az idényben.

A Debrecen legeredményesebb játékosa, a hat gólos Bárány Donát kedden - pályafutása során először - meghívót kapott a magyar válogatott Örményország és Írország elleni világbajnoki selejtezőkre készülő keretébe. A támadó a hétfőn kezdődő összetartáson biztosan találkozik Demjén Patrikkal, mivel az MTK kapusa – Tóth Balázs sérülése miatt - szintén kerettag.

A második helyezett Paks a tabellán harmadik Kisvárdát fogadja szombat este. A zöld-fehérek az előző fordulóban kiállított Lenzsér Bence nélkül játszanak, de a két csapat legutóbbi öt összecsapását figyelembe véve nincs mitől tartaniuk, mivel valamennyit megnyerték. Csakhogy, amióta Révész Attila sportigazgató újra megbízott vezetőedzőként is irányítja csapatát, a vendégek nem kaptak ki, négy mérkőzésen három győzelem és egy döntetlen a mérlegük, háromszor pedig még gólt sem kaptak.

A Ferencváros a csütörtöki, Ludogorec elleni Európa-liga-győzelem után három nappal Mezőkövesdre utazik, s a sikeres, de megterhelő nemzetközi kupaszereplés közepette is elvárható, hogy legyőzze az újonc Kazincbarcikát. Robbie Keane vezetőedző csapata idegenben veretlen a bajnokságban, s csupán az MTK otthonában és az Újpest vendégeként elért döntetlennel veszített pontokat.

A Zalaegerszeg-Diósgyőr párharcban a 18 döntetlen mellett a hazaiak 20, a borsodiak 19 sikernél tartanak - a gólkülönbség 83-82 a ZTE javára - és szombaton is kiegyenlített összecsapás várható. Pályaválasztóként a kék-fehérek nem kápráztatják el szurkolóikat, mivel csak a Kazincbarcika 5-0-s legyőzésével örülhettek a három pontnak, illetve a Debrecen és az ETO elleni egy-egy döntetlennek. Az Újpest, a Kisvárda és a Puskás Akadémia ellen viszont egyaránt vereség lett a vége.

A Diósgyőr sem lehet elégedett az őszi szezonban mutatott teljesítményével, mivel csak egy ponttal szerzett többet ellenfelénél, ráadásul idegenben a Kazincbarcika után a második leggyengébb eredménysorral rendelkezik.

A forduló az Újpest-ETO FC Győr összecsapással kezdődik, amely a hazaiaknak több szempontból is fontos lehet. Damir Krznar vezetőedző együttese hatmérkőzéses nyeretlenséget zárt le vasárnap a Diósgyőr legyőzésével, ugyanakkor a 3-1-es siker áldozattal is járt, mert Bese Barnabás piros, Horváth Krisztofer pedig öt sárga lapos eltiltása miatt kihagyja a szombati mérkőzést.

A győzelem ellenére az újpesti drukkerek tartják magukat ígéretükhöz, és továbbra is csak jelenlétükkel segítik a csapatot, márpedig elkelne a buzdítás, mert a legutóbbi húsz ETO elleni bajnokijuk közül a lilák csak egyszer nyertek, annak is már tíz és fél éve.

A hétvége a Nyíregyháza-Puskás Akadémia találkozóval zárul. A hazaiak Bódog Tamás vezetőedző kinevezése után a Kisvárda ellen gól nélküli döntetlent értek el, s bár maradtak az utolsó helyen, motivációt jelenthet számukra, hogy az egy pontot a 14. perctől emberhátrányban játszva szerezték meg. A kiállítás miatt Temesvári Attila a felcsútiak ellen nem játszhat.

Úgy látszik a Puskás Akadémia kezd kikecmeregni a hullámvölgyből, mert a korábbi ötmérkőzéses nyeretlenségét lezárta, s már négy forduló óta veretlen, egy esetleges győzelemmel pedig akár újra dobogós is lehet.

Az Újpest-ETO FC Győr, az MTK Budapest-Debrecen és a Kazincbarcika-Ferencváros bajnokit az M4 Sport, míg a Zalaegerszeg-Diósgyőr, a Paks-Kisvárda és a Nyíregyháza-Puskás Akadémia összecsapást az M4 Sport+ közvetíti élőben.

Fizz Liga, 13. forduló:

szombat:

Újpest FC–ETO FC Győr 12.45

Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 14.45

Paksi FC–Kisvárda Master Good 19.15

vasárnap:

MTK Budapest–Debreceni VSC 12.45

Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC 15.15

Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia FC 17.30

A tabella:

1. Debreceni VSC 12 6 4 2 20-15 22 pont

2. Paksi FC 12 5 6 1 26-17 21

3. Kisvárda Master Good 11 6 2 3 12-15 20

4. Ferencvárosi TC 11 5 4 2 24-12 19

5. Puskás Akadémia FC 12 5 3 4 17-17 18

6. MTK Budapest 12 5 2 5 25-22 17

7. ETO FC 11 4 5 2 21-14 17

8. Újpest FC 12 3 4 5 18-19 13

9. Diósgyőri VTK 12 2 5 5 16-24 11

10. Kolorcity Kazincbarcika SC 11 3 1 7 11-22 10

11. Zalaegerszegi TE FC 12 2 4 6 19-22 10

12. Nyíregyháza Spartacus FC 12 2 4 6 14-24 10