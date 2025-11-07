Donald Trump: Orbán Viktor kiváló és erős vezető, támogatom a 2026-os választáson

Szerző: MTI

2025. november 7. 21:51

Donald Trump a Fehér Házban tartott találkozó elején azt mondta, kedveli és tiszteli Orbán Viktort, aki jól vezeti Magyarországot, és szerinte sikeres lesz a következő választáson is, amelyen támogatni fogja.

Kiváló és erős vezetőnek nevezte Orbán Viktort az amerikai elnök pénteken Washingtonban a magyar miniszterelnökkel folytatott megbeszélés kezdete előtt, újságírói kérdésekre válaszolva.

Európa országai súlyos hibákat követtek el a bevándorlás ügyében, kivéve Orbán Viktort, akinek "nagyon szigorú hozzáállása" van a migrációhoz, és akitől a többi európai állam tanulhatna - vélekedett az amerikai elnök.

Donald Trump az orosz-ukrán háborúról azt mondta, a háború nem tört volna ki, ha akkoriban ő lett volna az elnök, csak "megörökölte" ezt a háborút, amelyet szerinte "a nem túl távoli jövőben" le fognak zárni.

Ezzel kapcsolatban az amerikai elnök megerősítette, hogy szeretne Budapesten béketalálkozót tartani, de azért nem most, mert úgy gondolja, "nem történne semmi jelentős".