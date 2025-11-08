Hankó Balázs: a békepárti kormányoknak össze kell fogniuk!

Szerző: MTI

Hankó Balázs kitért arra is: megállapították, hogy a patrióta és békepárti politika üldözésnek van kitéve az EU-ban, és míg Amerika számára is világos, hogy a béke az egyetlen megoldás, addig ennek milyen ellenérdekeltje az Európai Bizottság.

A békepárti és patrióta kormányoknak össze kell fogniuk, és minden erőnkkel azon kell dolgoznunk, hogy mielőbb béke legyen - hangsúlyozta a kultúráért és innovációért felelős miniszter pénteken Washingtonból bejelentkezve a Facebookon, miután megbeszélést folytatott a Konzervatív Partnerség Intézet (Conservative Partnership Institute, CPI) vezetőjével, Ed Corrigannel.

Hankó Balázs közösségi oldalán úgy fogalmazott, az összefogás és a béke "az egyetlen út."

A miniszter közölte, hogy találkozott Ed Corrigannel, a CPI elnökével, aki "nagyon érdeklődött a magyar belpolitika, mind az Európai Unióval kapcsolatos vitáink, mind a háború kérdése iránt."

"Megdöbbenve hallgatta, hogy míg a magyar hallgatókat alaptalanul zárják ki az Erasmus Programból, addig az észak-afrikai országokra kiterjesztenék azt, ezzel is erősítve a migrációs nyomást a kontinensre" - idézte fel Hankó Balázs.

Hozzátette: a CPI elnöke megdöbbenve hallgatta azt is, hogy "míg Magyarország sikeresen megállította az illegális migrációt addig az EU tagállamainak nagy része szenved tőle, mégis nekünk kell büntetést fizetni".

"Megdöbbenve hallgatta, hogy mivel a gyermekek védelmében kitiltottuk a genderaktivistákat az iskolákból, kötelezettségszegési eljárás folyik ellenünk és büntetik Magyarországot. És megdöbbenve hallgatta, hogy az Európai Bizottság micsoda pénzeket kíván Ukrajnának biztosítani, ahelyett, hogy a békén dolgozna, a békét próbálná segíteni" - sorolta a miniszter.

