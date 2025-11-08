Konferencia médiazajról és keresztény online jelenlétről

Szerző: OS

2025. november 8. 07:07

Hol van a helye a korunkat jellemző médiazajban a keresztény tartalomnak? Hogyan nyilváníthatjuk ki hitbéli meggyőződésünket, és meghallja-e valaki, ha annak mentén szólalunk meg? Válhat-e a közönségünkből közösség? Ezen kérdések mentén rendezte 2025. évi konferenciáját a Protestáns Újságírók Szövetsége (Prúsz). A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) támogatásával megvalósult programnak a Károli Gáspár Református Egyetem jóvoltából a Károlyi–Csekonics-palota adott helyet.

Nem elég tudnunk, hogy van abszolút igazság; hatékonyan, izgalmasan kell elmesélnünk a történetünket a mai kor kívánalmai, követelményei szerint – erről gondolkodtak közösen az előadók, a meghívott vendégek és a közönség soraiban ülő médiamunkások. Az NMHH által nyáron elindított, Egyházak, vallás és hitélet a médiában című kutatásának még nem publikált eredményei kapcsán szóba került, hogy milyen felületeken, csatornákon találnak maguknak utat a keresztény értékek, illetve hogy a hívő emberek milyen vallási tartalmakra (lennének) fogékonyak. A kerekasztal-beszélgetések az érintés, megérintődés fontosságáról, az online és offline közönség- és közösségkovácsolásról, a tanítvánnyá tételről és fiatalabb generációk eléréséről szóltak.

A konferencia résztvevőit köszöntötte Volf-Nagy Tünde, a Prúsz elnöke és Galambos István, az NMHH Médiapiaci Együttműködési és Kutatási Igazgatóságának igazgatóhelyettese, előadást tartott Szűts Zoltán média- és digitálispedagógia-kutató, illetve Brlázs Ágnes, az NMHH Médiapiaci Együttműködési és Kutatási Igazgatóságának kutatási szakértője.

A kerekasztal-beszélgetések meghívottjai között volt Aczél Petra kommunikációkutató, Bodó Mária, az MTVA Vallási Főszerkesztőségének szerkesztő-műsorvezetője, Csűrös András református lelkipásztor, Kovács Viktor, az Evlelkész podcastcsatorna alapító-szerkesztője, Molnár Janka Sára elméleti fizikus, tudománykommunikátor, Szám Kati, a Képmás magazin főszerkesztője és Szikora József, a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének elnöke.

A konferenciáról részletes beszámoló olvasható a Prúsz honlapján (www.prusz.hu).

