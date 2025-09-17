Bayer Zsolt a Harcosok Klubjának vendége volt

Az ellenzék ferdít, hazudik, hergel – és egyre több pszichopata vonás is felfedezhető. Bayer Zsolt a Harcosok órájában.

2025. szeptember 17. 11:29

Bayer Zsolt elsőként Ruszin-Szendi Romulusz ügyét hozta fel, miszerint a volt vezérkari főnöknél egy lakossági fórumon fegyvernek látszó tárgy volt. A volt tábornok azt állította, előzőleg megfenyegették, ezért tartotta magánál a fegyvert, de nem értesítette a saját pártját sem róla. Fő a bizalom!

A volt vezérkari főnök másik kijelentése, hogy „amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívéhez”, és szerinte sokan szeretnék, hogy „lángba boruljanak a házak”, Bayer szerint erősen pszichopata vonást tükröznek. Ezzel nehéz nem egyetérteni.

Bayer felhozta Svédország esetét, ahol – az általa idézett cikk szerint – 280 kiskorú lány ellen indult eljárás erőszakos bűncselekmény miatt; ám közülük csak négyet kaptak el. Orbán Viktor migrációval kapcsolatos állításaiban lehet valami...

A publicista kifejtette, hogy Európa keresztény kultúrájának védelme ezért is fontos: szerinte a migráció nemcsak biztonsági kérdés, hanem kulturális is.

Bayer erősen bírálta Magyar Pétert is: megnyilvánulásainak többsége vagy ferdítés, vagy puszta hergelés.

A műsorban elhangzott, hogy Magyar Péter egyik országjáró eseményén szotyis zacskót dobott felé valaki, ő viszont már „tele doboz sört” emlegetett (ami még mindig elég csekély dolog lenne egy töltött fegyverhez képest). Bayer szerint ez tipikus példája annak, hogy az ellenzék a kisebb botrányokat felnagyítja, a sajátjairól pedig tudomást sem vesz.

