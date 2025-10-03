Bóka János: Hazánk csatlakozott az Európai Kábítószer-ellenes Koalícióhoz

Magyarország csatlakozott az Európai Kábítószer-ellenes Koalícióhoz - jelentette be Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.
A tárcavezető közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte: "a kábítószer-kereskedelem az egyik legsúlyosabb rendszerszintű veszély Európa polgárainak biztonságára, egészségére és társadalmaink stabilitására".
A jelenség súlyos következményei miatt átfogó válaszra van szükség, amely egyaránt összpontosít a kereslet visszaszorítására és a bűnszervezetek felszámolására - tette hozzá.
"Ezért ma Koppenhágában Magyarország is csatlakozott az Európai Kábítószer-ellenes Koalícióhoz (ECAD), amelyet az Európai Politikai Közösség találkozójának keretében hoztunk létre" - közölte Bóka János.
Kiemelte: a koalíció célja, hogy összehangolt, határozott és gyakorlati választ adjon a kontinensünket érintő drogfenyegetésre: a nemzetközi kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemmel; a pénzügyi ellenőrző rendszereink megerősítésével és a kábítószer-kereskedelem köré épülő bűnözői ökoszisztéma felszámolásával; valamint a megelőzés és a kezelés területén végzett közös munkával.
A kábítószer-kereskedelem elleni fellépés nem pusztán biztonsági kérdés, hanem a következő nemzedékek életét meghatározó feladat - hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette: Magyarország elkötelezett abban, hogy aktívan részt vegyen az európai együttműködésben, amely a társadalom védelmét és a polgárok jólétének megerősítését szolgálja.
"Minden rendelkezésünkre álló eszközzel fel fogunk lépni a bűnszervezetek és a kábítószer-kereskedelem ellen"
- hangsúlyozta Bóka János.
Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a csatlakozásról beszámoló Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: a kábítószer-kereskedelem mindennapos veszélyt jelent Európa polgárainak biztonságára, a kábítószerhez kapcsolódó bűnözés megfékezése a kontinens egyik súlyos sorskérdése.
Minden kábítószer mögött a szervezett bűnözés áll, a szervezett bűnözés pedig nem ismer határokat sem. A szervezett bűnözéssel nincs miről tárgyalni, bűnözőkkel nincs miről alkudozni, nem is fogunk. Nincs miről tárgyalni azokkal, akik abból akarnak meggazdagodni, hogy mérgezik, függővé és kiszolgáltatottá teszik a fiatalokat és a gyerekeket, szétroncsolnak családokat és közösségeket - tette hozzá.
Az új koalíció célja, hogy nemzetközi összefogással lépjen fel a kábítószer-kereskedelem ellen, a bűnszervezetek pénzügyi műveleteit korlátozza, valamint összehangolja a megelőzés területén végzett munkát.
Részt veszünk az európai együttműködésben, hiszen a kábítószer elleni küzdelemben minden szövetséges erőt jelent. Magyarország marad a határozott fellépés útján: marad a zéró tolerancia, ami mindenkit véd, ez a társadalom jogos önvédelme - írta.
Meghoztuk Európa egyik legszigorúbb drogtörvényét, folytatjuk a rendőrségi hajtóvadászatot, megújítjuk a prevenciót, és növeljük a helyi közösségek védekezőképességet is - tette hozzá.
A kábítószer-terjesztőkkel szemben nincs irgalom, ki fogjuk őket söpörni Magyarországról! - hangsúlyozta a kormánybiztos.
Borítókép: Budapest, 2025. január 14. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter sajtótájékoztatót tart az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségéről a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2025. január 14-én. MTI/Purger Tamás
Kép: Bóka János - MTI/Koszticsák Szilárd
