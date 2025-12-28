Megvertük a hollandokat

Szerző: MTI

2025. december 28. 11:05

A januári, belgrádi Európa-bajnokságra készülő magyar férfi vízilabda-válogatott 12-9-re legyőzte szombaton a házigazda hollandokat Rotterdamban.

Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese a múlt héten előbb 14-13-ra kikapott Szegeden az olimpiai ezüstérmes horvátoktól, majd 15-14-es vereséget szenvedett az olaszoktól a budapesti Komjádi Uszodában.

A hollandiai folytatásban a negyedek sorrendben 4-2, 2-3, 3-5, 0-2-vel zárultak, a hazaiak az utolsó 12 percben nem találtak a kapuba.

Varga Zsolt a szövetség közösségi oldalán elmondta, csapatának az a legfontosabb, hogy

minden mérkőzésen megtalálja a kellő hőfokot és a megfelelő ritmust,

azt az extra-faktort, ami ahhoz kell, hogy mérkőzéseket tudjon nyerni.

"Ha az megvan, akkor bárki ellen van esélyünk, ha nincs, akkor közepes riválisokkal szemben is tudunk szenvedni. Ma is ezt láttuk az első félidőben – a hollandok ráadásul egyre jobbak, sokan játszanak külföldön, megtanultak vízilabdázni, most érkezett hozzájuk egy montenegrói edző, aki még acélosabbá tette őket; ha az elején nem védekezünk kellő hatékonysággal és elrontjuk a lövéseket, akkor az történik, amit láttunk. Annak örülök, hogy

végül meglett az extra-faktor a második félidőre, jöttek a blokkok, a védések, elöl a pontos befejezések,

így szépen visszafordítottuk a meccset. Nyilván nem ideális a karácsonyból érkezve, egy edzéssel meccset játszani, de nem azért vagyunk itt, hogy kifogásokat keressünk, hanem hogy fejlődjék a saját játékunk – látjuk, hol és mit kell még javítani, ezen dolgozunk most" - fejtette ki a szakvezető.

A magyarok vasárnap 18 órától Törökország, hétfőn 18 órától pedig Horvátország ellen szállnak vízbe a rotterdami felkészülési tornán.

A kontinensviadal január 10-én rajtol Belgrádban, a nemzeti csapat a máltaiakkal, a franciákkal és a montenegróiakkal szerepel egy csoportban.