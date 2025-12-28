A háborús uszítók menjenek elsőként a lövészárokba

Szerző: Molnár Pál

2025. december 28. 10:07

Több százezer ukrán fiatalember halt meg, illetve sérült meg súlyosan azok miatt a cinikus politikusok miatt, akik ki tudja, milyen előnyökért belevitték a háborúba a békekötésre már a kezdet kezdetén kész országot.

Egy nyugat-európai politikus saját nemzetéből fiatalokat akar küldeni egy kelet-európai húsdarálóba "európai zászló alatt". Kövesdi Károly Európa-érmes publicistát kérdezte a Gondola.

- Szerkesztő úr, európai ember süllyedhet-e olyan mélyre, hogy saját véreit küldje pusztulásba csak azért, hogy neki a valamelyik titkos bankszámlájára, amelyen eddig is hatalmas pénz hever, további korrupciós pénzek ömöljenek?



Sajnos igen. Mint már sokan és sokszor elmondtuk,

az európai vezetők nagy része egy hagymázas lázálom igézetétől bedrogozva elárulta a nemzetét és egész Európát.

Pontosabban egy részük, de a hangadók mögött ott sorakoznak és lapítanak a gyáva, alkalmatlan és korrupt társaik, akik nem gondolnak a következményekkel. Számtalanszor eszembe jutnak a múlt század elején az akkori lapokban (például a Borsszem Jankóban) megjelent, maró gúnnyal rajzolt karikatúrák, amelyeken a pénzben könyékig turkáló, háborút kirobbantó, a pénzéhségbe beleőrült figurák szerepeltek.

Kép: wikiwand

A maguk módján durva, szókimondó rajzok voltak ezek, amelyekhez képest a mai humoros videók langyosak, rózsaszínűek és elnézőek. Egyes nyugat-európai vezetők a saját maguk által előidézett csődtömeget ellenségkép gyártásával próbálják elfedni, olyan orbitális hazugsággal (hogy Oroszország meg fogja támadni a NATO országait) operálva, amelyet egy iskolás gyerek sem hisz el. A legundorítóbb propaganda elhazudja, miért támadt rá Oroszország Ukrajnára, pedig elég lett volna figyelmesen hallgatni Putyin elnököt, aki mindig világosan beszélt. Ezekről sajnos minden racionalitás, becsület, igazmondás lepereg. Putyin elnök újabban írásba készül adni, hogy nem támad meg NATO-tagországot. Kell ennél világosabb beszéd? Lesz ennek nyoma a nyugati fősodratú sajtóban? Aligha. Legfeljebb „megmagyarázzák”, hogy hazugság az egész. A háborúba tébolyultak ilyen hírek hallatán gondolom nyugtalanul alszanak: hogyan magyarázzák ezt meg az alattvalóiknak? Akiket egyébként mélységesen lenéznek és semmibe vesznek.

- Miért tudjuk, hogy amikor ezek az európai fiatalok koporsóban érkeznek vissza tömegesen, akkor ennek a tébolyult politikusnak a haja szála sem fog meggörbülni?



Két fiú unokám van, és sajnos nem az orosz agressziótól kell őket féltenem, hanem ezektől a gazemberektől, akiknek semmi sem elég. Olyanféléktől, akiket a poklok fenekére kívánok. A régi háborúkban a hadvezér nem azt kiáltotta, hogy „előre”, hanem „utánam”. Szívesen látnám (pedig dehogy) Leyent, Kallast, Macront, de főleg Scholzot, Starmert, hogyan lapulnak rettegve a lövészárokban… Vagy azt a brit tábornokot, aki meg akarja népével szoktatni a gondolatot, hogy meg fognak halni a gyermekeik. Meg Ruttét, ezt a pojácát, aki olyan háborúval fenyegetőzik, amilyet apáink, dédapáink éltek meg.

Menjenek, és háborúzzanak,

de vigyék magukkal a gyermekeiket is. Ne bújjanak el a föld alá, vagy a világ végére, legyenek olyan bátrak, amilyen nagy a szájuk. Ne küldjék el a családjukat messzire, hátha megússzák. Mást nem tudok nekik kívánni az új évben.

- Mi lehet a mögött, hogy ezt a tébolyult kezdeményezést a helyi politikai „elit” bamba beletörődéssel fogadja?



Az „európai zászló”, amelyet már csak így, idézőjelbe téve szabadna leírni, azért lobogott évtizedekig, mert a béke ígérete volt (ideje volna félárbócra ereszteni), és magát az Európai Uniót is azért találták ki, hogy ne legyen több nagy háború (mert kicsi már nem lesz), és ne irtsák egymást a szerencsétlen emberek.

coe.int

A politikai elit nagy része sajnos rég elszakadt a valóságtól, és buborékban él. Ez érvényes a kormánypártokra és az ellenzéki hordákra is. Hol vannak már a nagy politikusok!? Hadd ne soroljuk a neveket, ne gyalázzuk meg az emléküket.

A politikai „elit” rég megszűnt elit lenni,

de ugyanez érvényes az értelmiségre, amelynek értelmesnek és bátornak kellene lennie. Ismét divat lett az írástudók árulása. Pedig senkinek sem lehet elbújni, a szellem embereinek óriási – talán a legnagyobb – a felelősségük abban, hogy a dolgok így alakultak Európában.

Címkép: wikipedia

