Öt migráns készült teherautós gázolásra
A bevándorló nem készül bűncselekményre: azt akarja elérni, hogy az őt befogadó országban minél előbb munkaképes legyen - megfelelő nyelvtudással -, és ő maga dolgozhasson meg élelmezéséért, lakásáért, egészségügyi ellátásáért: ne kelljen a befogadókon élősködnie. A migráns más kategória.
Súlyos közbiztonsági válsághelyzetet jelző bűncselekmény-sorozat történt Párizsban, ahol egy
afrikai származású bevándorló késelt meg három nőt
- mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szombaton az M1 aktuális csatornán.
Bakondi György a pénteken történt bűncselekménnyel kapcsolatban közölte, a késelést egy kiutasított bevándorló követte el, akit korábban nők elleni erőszak miatt elítéltek. Mégis szabadon járkálhatott, szerezhetett kést és támadhatott meg három nőt - jegyezte meg.
Leszögezte, ha Magyarországon valakit kiutasítanak, azt kiutasítási őrizetbe kell venni, és nincs ilyen bűncselekmény.
Azt mondta, az eset egy
jelzés arról, milyen sok sebből vérzik az a jogi szabályozás,
amely számos nyugat-európai országban az idegenrendészeti kiutasítást, az idegenek által elkövetett bűncselekmények megítélését és kezelését szabályozza.
Kitért arra, a közelmúltban fontos hírként közölték, hogy Németországból kiutasítottak egy szír állampolgárt, aki több súlyos bűncselekményt követett el. Ő volt tíz éve az első szír kiutasított.
Ha valaki eddig szírnek vallotta magát, akkor tudta, hogy akármit követ el, nem fogják kiutasítani a nyugat-európai jogrendszerben 2015 óta érvényesülő humanitárius megítélés miatt - mondta.
Arra a németországi közvélemény-kutatásra, miszerint
a németek 31 százaléka szerint a migráció a legnagyobb probléma,
úgy reagált, hogy ahol ezt a helyzetet az ott élők minden nap tapasztalják, nehezen hiszik el a liberális médiától, hogy minden rendben van.
"Nem baj, ha összhangban van a kormányzati megítélés, a sajtó reakciói és a mindennapi tapasztalatok" - fogalmazott, hozzátéve, hogy úgy látszik, a német kormányzat által bevezetett intézkedések sem győzték meg az embereket. Beszélt arról is, hogy Bajorországban öt illegális bevándorlót elfogtak, akik előkészületeket tettek teherautós gázolásra.
A főtanácsadó elmondta, Görögországban az elmúlt 24 órában két hajóról 460 illegális bevándorlót mentetettek ki, akik az afrikai partoktól indultak el rossz állapotú hajókkal. Görögország is sokat szigorított a migrációs jogszabályain, ma
már ott is zárt táborokban tartják az érkezőket,
és szigorúan bírálják el a menekültkérelmeket - fűzte hozzá.
Azt mondta, nagy kérdés, hogy ha a Gávdosz sziget telítődik, akkor a kontinentális Görögországba szállítják-e a bevándorlókat, akik szerinte
a balkáni útvonalon mennek tovább,
és előbb-utóbb a magyar határnál is találkozunk velük.
Kép: MTI