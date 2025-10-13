Donald Trump: vége a háborúnak, új hajnal nyílik a Közel-Keleten

A háborúnak "vége, új hajnal nyílik a Közel-Keleten" - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn az izraeli parlamentben (kneszet) elmondott beszédében.

2025. október 13. 16:38

Az elnök - aki néhány órás látogatást tett Izraelben - beszéde elején a béke fontosságáról szólt. "Ma az égbolt nyugodt, a fegyverek elhallgattak, a szirénák némák, és a nap egy olyan Szentföld fölött kel fel, amely végre békében él" - mondta, megemlékezett a Gázai övezeti palesztin fogságból hétfőn hazatért húsz túszról, és kifejezte reményét, hogy "a régió örök békében fog élni."

"Ez nemcsak a háború vége" - mondta -, "hanem a terror és halál korszakának a vége és a hit, a remény és Isten korszakának kezdete". Donald Trump ígéretet tett arra, hogy ez az "egyetértés kora" lesz Izrael és a térség országai számára. "Ez a történelem új hajnalának kezdete a Közel-Keleten" - hangsúlyozta.

Ezután köszönetet mondott, és méltatta több közeli munkatársát a túszalku és a tűzszünet eléréséért tett erőfeszítésükért. Hosszan dicsérte Steve Witkoff különmegbízotta tárgyalási tehetségét és emberségét, akit "olyan Henry Kissingernek" nevezett, "aki nem szivárogtat."

Veje, Jared Kushner érdemeit is megemlítette, akit az Ábrahám-egyezmények "építészének" nevezett. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek a "bátorságát és hazaszeretetét" idézte fel, s hangsúlyozta, hogy "az ő partnersége tette lehetővé ezt a napot".

Trump külön dicsérte a kneszetben szintén jelen lévő külügyminiszterét és nemzetbiztonsági tanácsadóját, Marco Rubiót és védelmi miniszterét, Pete Hegsethet. "Nyolc háborút zártunk le nyolc hónap alatt" - tette hozzá, köztük a gázai háborút.

A kneszet tagjai állva tapsolták meg a megemlített politikusokat és üzletembereket.

Az amerikai elnök felidézte, hogy a konfliktus a sátoros ünnepet lezáró szimhat tóra ünnepen tört ki. Ez volt "az egyik leggonoszabb és legborzalmasabb vérengzés, amit a világ valaha látott - a zsidók elleni legsúlyosabb mészárlás a holokauszt óta"- emlékeztetett.

Donald Trump a Hamász palesztinterrorszervezet kegyetlensége nyomán hangsúlyozta, hogy Amerika csatlakozik Izraelhez a fogadalmakban: "soha nem felejtjük el", és "soha többé".

A gázai háború után Trump szerint "felragyog a hajnal egy átalakult régió felett, és hirtelen elérhető közelségbe kerül egy gyönyörű, sokkal fényesebb jövő. Ez most egy rendkívül izgalmas időszak Izrael számára."

"Olyan jó érzés kimondani, hogy a túszok hazatértek" - mondta az amerikai elnök, és kifejtette, hogy "a személyisége arról szól, hogy megállítsa a háborúkat - és úgy tűnik, ez működik".

Ha azonban Amerika mégis háborúba menne, "úgy fogjuk megnyerni, ahogy senki sem nyert háborút korábban. Nem leszünk politikailag korrektek" -tette hozzá. "Béke az erő által - erről szól az egész" - mondta, megismételve Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban elhangzott szavait.

Trump köszönetet mond az arab és más muszlim országoknak is, amelyek nyomást gyakoroltak a Hamászra a túszok szabadon engedésének érdekében, és "hihetetlen izraeli diadalnak" nevezte, "hogy ennyi nemzet együttműködött a béke érdekében. Ezt a pillanatot úgy fogják emlegetni, mint amikor minden megváltozott" - mondta. "Ez lesz Izrael aranykora és a Közel-Kelet aranykora" - jósolta.

Donald Trump arra is felszólította Jichák Hercog izraeli államfőt, hogy "kegyelmezzen meg" Netanjahu miniszterelnöknek, aki jelenleg bíróság előtt áll, mert csalással és hivatali visszaéléssel vádolják. Az amerikai elnök a vádak szerint Netanjahunak adott luxusajándékokra utalva hozzátette: "Kit érdekel néhány szivar meg pezsgő?"

A kneszet plenáris ülésén Trump előtt felszólalva Netanjahu a térség békéjének lehetőségéről szólt, és méltatta az amerikai elnök szerepét annak megteremtésében. "Amikor mások gyengék voltak, te erős maradtál. Amikor mások féltek, te bátor voltál. Amikor mások elhagytak minket, te mellettünk álltál" - mondta Netanjahu.

MTI