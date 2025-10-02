Európa-liga: Genk-Ferencváros - 0:1

A magyar bajnoki címvédő Ferencváros Varga Barnabás góljával 1-0-ra nyert a belga Genk vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtök esti második fordulós mérkőzésén.
A gólszerző Varga Barnabás (b), mellette Jonathan Levi, a Ferencváros játékosai a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának második fordulójában játszott Genk - Ferencvárosi TC mérkőzésen a genki Cegeka Arénában 2025. október 2-án. MTI/Szigetváry Zsolt
A zöld-fehér együttes szervezett játékkal rukkolt elő Belgiumban és a válogatott csatár 44. percben fejjel szerzett góljának köszönhetően elvitte a három pontot Genkből. Varga a második félidő elején büntetőt rontott.
A Ferencváros két forduló után négy ponttal a továbbjutást érő 11. helyen áll a tabellán.
Az FTC az El-alapszakasz harmadik fordulójában, október 23-án a Red Bull Salzburg vendége lesz.
Profi teljesítmény volt a Ferencvárostól
90. Zachariassen kétballábas volt egy nagy helyzetben. Nem tud koncentrálni már pár perc után. Minek jött be?
85. perc: Varga lejön, helyére Zachariassen jön be. Keita helyett Ötvös a pályán.
80. perc: Varga besárgult.
77. Levi helyett Kanikovszki, Joseph helyett Yusuf jött be, utóbbi csere indokolt.
65. perc. Kettőt cserélnek a belgák.
61. perc: Dibusz véd nagyot.
60. perc: Keita lővését védi a kapus.
54. perc: Kapufát lőnek a belgák.
52. perc: O'dowda megsérül, Nagy Barnabás jön be helyette.
47. perc: Varga kihagy egy tizenegyest. Kétes volt a büntető.
44. perc: Levi beadását Varga a bal felső sarokba fejeli: 0:1
41. perc: Varga fejelt, Joseph elrohant, lőtt: a kapus védett. Szép akció volt.
37. perc: Keita fölé durrantott.
25. perc: a dél-koreai Ohnak volt nagy helyzete a Fradi kapuja előtt, szerencsére 1 centivel lemaradt a labdáról.
400 Fradi-szurkoló van a lelátón.
9. perc: Joseph elügyetlenkedett egy ígéretes Fradi.helyzetet.
3. perc: Dibusznak nagyot kellett védenie.
1. perc: Már az első percben szögletet rúgott az FTC.
A Plzen ellen botrányosan játszó Szalait kihagyta az FTC kezdőcsapatából Keane edző: a jobbhátvéd ez előző meccsen a tizenhatos sarkánál adta oda a labdát az ellenfélnek, nem lett belőle gól, de a Fradi színvonalához méltatlan ez a gyerekes játék. Ötvöst is kihagyta az ír tréner: a középpályás egyszerűen csak halvány volt a cseh csapat elleni meccsen, ennél több kell egy kupamérkőzésen. A három magyar világklasszis: Dibusz, Tóth Alex és Varga Barnabás kezdőként fut ki a gyepre Genkben.
A brazil Cadu és a svéd Jonathan Levi is bekerült a Ferencváros kezdőcsapatába a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtök este sorra kerülő második fordulós mérkőzésén, amelyen a belga Genk látja vendégül a magyar bajnokcsapatot.
A Fradiban Gruber legutóbb gyenge teljesítményt nyújott, félidőben le is cserélte az ír mester. A Pesic általában nulla körüli teljesítényt nyújt, ám legutóbb fontos gólt fejelt..
A Ferencváros kezdőcsapata:
Dibusz – Gartenmann, Cissé, Raemaekers – Cadu, Tóth A, Keita, Levi, O’Dowda – Varga B., Joseph
Cserepad: Radnóti (kapus), Gróf (kapus), Pesic, Yusuf, Zachariassen, Szalai G, Ötvös, Gruber, Kanichowsky, Gólik, Madarász, Nagy B.
Az előző meccsen piros lapot kapott Makreckis a keretben sincs, ez kifejezetten jó a Fradinak. Makreckis ugyanis nem éri el az FTC színvonalát, gyengíti a csapatot.
Kép: A Genk elleni EL-találkozó előtt Toon Raemaekers és Robbie Keane beszélt - fradi.hu
Kiváló védekezéssel kihúzta a Fradi a második félidőt. Igazi kupameccs volt.
