Európa-liga: Genk-Ferencváros - 0:1

Kiváló védekezéssel kihúzta a Fradi a második félidőt. Igazi kupameccs volt.

Utoljára frissítve: 2025. október 2. 23:06

2025. október 2. 20:14

A magyar bajnoki címvédő Ferencváros Varga Barnabás góljával 1-0-ra nyert a belga Genk vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtök esti második fordulós mérkőzésén.

A gólszerző Varga Barnabás (b), mellette Jonathan Levi, a Ferencváros játékosai a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának második fordulójában játszott Genk - Ferencvárosi TC mérkőzésen a genki Cegeka Arénában 2025. október 2-án. MTI/Szigetváry Zsolt

A zöld-fehér együttes szervezett játékkal rukkolt elő Belgiumban és a válogatott csatár 44. percben fejjel szerzett góljának köszönhetően elvitte a három pontot Genkből. Varga a második félidő elején büntetőt rontott.

A Ferencváros két forduló után négy ponttal a továbbjutást érő 11. helyen áll a tabellán.

Az FTC az El-alapszakasz harmadik fordulójában, október 23-án a Red Bull Salzburg vendége lesz.

Profi teljesítmény volt a Ferencvárostól

90. Zachariassen kétballábas volt egy nagy helyzetben. Nem tud koncentrálni már pár perc után. Minek jött be?

85. perc: Varga lejön, helyére Zachariassen jön be. Keita helyett Ötvös a pályán.

80. perc: Varga besárgult.

77. Levi helyett Kanikovszki, Joseph helyett Yusuf jött be, utóbbi csere indokolt.

65. perc. Kettőt cserélnek a belgák.

61. perc: Dibusz véd nagyot.

60. perc: Keita lővését védi a kapus.

54. perc: Kapufát lőnek a belgák.

52. perc: O'dowda megsérül, Nagy Barnabás jön be helyette.

47. perc: Varga kihagy egy tizenegyest. Kétes volt a büntető.

44. perc: Levi beadását Varga a bal felső sarokba fejeli: 0:1

fradi.hu

41. perc: Varga fejelt, Joseph elrohant, lőtt: a kapus védett. Szép akció volt.

37. perc: Keita fölé durrantott.

25. perc: a dél-koreai Ohnak volt nagy helyzete a Fradi kapuja előtt, szerencsére 1 centivel lemaradt a labdáról.

400 Fradi-szurkoló van a lelátón.

9. perc: Joseph elügyetlenkedett egy ígéretes Fradi.helyzetet.

3. perc: Dibusznak nagyot kellett védenie.

1. perc: Már az első percben szögletet rúgott az FTC.

A Plzen ellen botrányosan játszó Szalait kihagyta az FTC kezdőcsapatából Keane edző: a jobbhátvéd ez előző meccsen a tizenhatos sarkánál adta oda a labdát az ellenfélnek, nem lett belőle gól, de a Fradi színvonalához méltatlan ez a gyerekes játék. Ötvöst is kihagyta az ír tréner: a középpályás egyszerűen csak halvány volt a cseh csapat elleni meccsen, ennél több kell egy kupamérkőzésen. A három magyar világklasszis: Dibusz, Tóth Alex és Varga Barnabás kezdőként fut ki a gyepre Genkben.

A brazil Cadu és a svéd Jonathan Levi is bekerült a Ferencváros kezdőcsapatába a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtök este sorra kerülő második fordulós mérkőzésén, amelyen a belga Genk látja vendégül a magyar bajnokcsapatot.

A Fradiban Gruber legutóbb gyenge teljesítményt nyújott, félidőben le is cserélte az ír mester. A Pesic általában nulla körüli teljesítényt nyújt, ám legutóbb fontos gólt fejelt..

A Ferencváros kezdőcsapata:

Dibusz – Gartenmann, Cissé, Raemaekers – Cadu, Tóth A, Keita, Levi, O’Dowda – Varga B., Joseph



Cserepad: Radnóti (kapus), Gróf (kapus), Pesic, Yusuf, Zachariassen, Szalai G, Ötvös, Gruber, Kanichowsky, Gólik, Madarász, Nagy B.

Az előző meccsen piros lapot kapott Makreckis a keretben sincs, ez kifejezetten jó a Fradinak. Makreckis ugyanis nem éri el az FTC színvonalát, gyengíti a csapatot.

Kép: A Genk elleni EL-találkozó előtt Toon Raemaekers és Robbie Keane beszélt - fradi.hu

m4sport/gondola/MTI