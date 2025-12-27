Navracsics Tibor: széles körű egyeztetés az önkormányzati rendszer finomításáról

Szerző: MTI; Gondola

2025. december 27. 19:08

Az önkormányzati szövetségeknél összegyűjtött tapasztalatok alapján finomítják a helyi politikai szervezetek szabályrendszerét. Evégből széles körű egyeztetést indít el januárban a kormány.

Az évek alatt megszerzett tapasztalatok alapján finomítja a kormány az önkormányzati rendszert. A egyeztetésbe bevonja az önkormányzati világban fáradozó alkotó értelmiségieket.

Az önkormányzati rendszer módosításáról kezd konzultációt januárban a kormány

- jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter szombaton a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Navracsics Tibor ismertette, ősszel a kormány a különböző önkormányzati szövetségek kérései és javaslatai alapján úgy döntött, mandátumot ad a miniszternek, hogy kezdjen tárgyalásokat "egy középtávon végrehajtandó, az önkormányzati rendszert érintő finomításról".

Hozzátette, jelen pillanatban folyik az előkészület, január elején pedig megkezdik a konzultációsorozatot, ahogyan azt tették a Versenyképes járások programnál vagy az önazonosságvédelmi törvény koncepciójánál is.

A tárgyalásokat az önkormányzati szövetségekkel kezdi a kormány,

aztán polgármesterekkel, helyi képviselőkkel, vármegyei közgyűlési elnökökkel és vármegyei képviselő-testületi tagokkal fog konzultálni - mondta.

Elmondta, a cél az, hogy a választások után egy olyan átfogó önkormányzati rendszert érintő módosító javaslatcsomag szülessen, "amely mind az önkormányzati szereplőknek, mind a kormányzati szereplőknek, mind pedig mindenkinek elnyeri a tetszését".

Kép: Navracsics Tibor - MTI/Balogh Zoltán