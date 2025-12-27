Ukrán területen már harcoltak német katonák, visszafelé a Bunkerig kellett hátrálniuk

Szerző: Molnár Pál

2025. december 27. 11:05

Egy német politikus német fiatalokat akar az ukrajnai húsdarálóba küldeni, és tébolyát a többi német politikus bénultan nézi. Brüsszel körülbástyázta magát a normalitás ellen.

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke német katonákat akar Ukrajnában európai zászló alatt, hogy az ukránokkal együtt védjék meg a békét – közölte maga Weber karácsony napján Berlinben. Bánó Attila Európa-érmes publicistát kérdezte a Gondola.

Bánó Attila - családi fotóarchívum

– Szerkesztő úr, Manfred Weber bevallottan hungarofób, azaz nekünk ellenségünk. Ha programja, mely szerint német fiatalembereket küldene Ukrajnába, azt eredményezné, hogy onnan német katonákat küldenének haza tömegesen, koporsóban, akkor ez előbb vagy utóbb Weber bukását eredményezné. Miért nem tudnánk ennek mégsem örülni?

– Nagyon kívánatos volna Manfred Weber eltűnése az európai politika színpadáról, még akkor is, ha ezzel csupán eggyel csökkenne a magasra kapaszkodott balliberális idióták száma. Weber úr régóta,

szinte betegesen ellenséges a hazaszerető magyarokkal szemben.

Mindent ellenez, ami kicsit is kedvezne hazánknak, és lelkesen támogatja a számunkra káros uniós intézkedéseket. Négy évvel ezelőtt például szorgalmazta, hogy az unió pénzt adjon a lengyel−belarusz határon épülő kerítéshez, viszont ellenezte, hogy megtérítsék Magyarország kerítésépítési költségeinek legalább egy részét.

Három és fél éve egy német lapnak nyilatkozta: elege van abból, hogy Orbán Viktortól függ az Európai Unió. Akkoriban egyik cimborája, Guy Verhofstadt belga EP-képviselő is kifejtette, hogy Orbán Viktor terve az európai demokrácia lerombolása. Ebből persze az következik, hogy ők a

védelmezői annak az európai demokráciának, amely valójában nem más, mint demokráciának hazudott balliberális diktatúra.

A gyűlölködő Weber nem csak Orbán Viktorról tudta az „igazat”, hanem az orosz elnökről is, mivel kiderítette, hogy Vlagyimir Putyin „gyűlöli az életmódunkat […] visszataszítónak tartja a szabadságot, a demokráciát és a jogállamiságot”, ezért háborús célpontnak tekinti az Európai Uniót. Ez a rögeszméje odáig fejlődött, hogy másfél évvel ezelőtt überelni tudta Emmanuel Macront, a másik háborúpárti futóbolondot, aki a fegyvereken kívül francia katonákat is hajlandó lett volna küldeni az ukrajnai frontra. Weber viszont azzal hozakodott elő, hogy

nemcsak férfiakat, hanem nőket is be kéne sorozni katonának.

Később úgy nyilatkozott, hogy mindez álhír, de azt azért nem merte állítani. hogy az ukrajnai háború elnyújtását eredményező, gigantikus gazdasági és katonai támogatás is csak kitaláció.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója akkor rámutatott, hogy Weber és társai, vagyis az EU német vezetői az illegális migráció, a zöldátállás ügyében elkövették azokat a hibákat, amelyekkel nagy károkat okoztak az európai gazdaságnak. A politikai igazgató Facebook-bejegyzésében felhívta a figyelmet arra az arroganciára is, amellyel ez a vezetés kioktat másokat, hogy miként kell Oroszország ellen háborúzni, majd így tette helyre a néppárti elnököt:

„Herr Weber! Maguk semmit sem tanultak, és semmit sem felejtettek.

Ezúttal viszont Magyarország nem fog úgy táncolni, ahogy maguk fütyülnek!” Ha Manfred Weberben feltámadna a jogos önkritika iránti természetes lelki igény, akkor nem várná meg a bukását, hanem magától lemondana, bár ezzel nem tehetné jóvá azokat a gonosz lépéseket, amelyekkel hozzájárult az ukrajnai háború elnyújtásához, sok százezer ember szenvedéséhez és halálához.

– Egyszer már elindultak német katonák Ororoszország felé, egészen Sztálingrádig jutottak, onnan viszont a rugalmas visszavonulást gyakorolták egészen a berlini bunkerig. Ha a történelem az élet tanítómestere, miért nem szólnak Webernek német politikustársai?

– Nem szólnak, mert egy húron pendülnek vele. Az AfD (Alternatíva Németországért) bátor társelnöke, Alice Weidel ki meri mondani, hogy

Németország és az unió nagy bajban van, tehát Európa nyugati felén is akadnak olyan politikusok, akik nem csak érzékelik a bajokat, hanem az enyhítésükre is adnak javaslatokat.

Weidel nemrég őszintén beszélt az EU vezetésének súlyos hibáiról, az Ursula von der Leyen által az Egyesült Államokkal megkötött előnytelen kereskedelmi megállapodásról, az elszabadult energiaárakról, a német autóipar tönkretételéről és arról, hogy miért tartja példaképnek Orbán Viktort. Weidel hazafias pártja erős és népszerű, mégis nehéz helyzetben van. „Demokratikus” hazájában a többi, balra húzó párt, karanténba zárva igyekszik megakadályozni hatalomra jutását. Minden törvényes és törvénytelen eszközt bevetnek az AfD megbuktatására – lehallgatják, megfigyelik, a média segítségével próbáljk lejáratni és befeketíteni. A társelnök asszonytól hallhattuk, hogy az AfD-ben tevékenykedő szimpatizánsok nem mindig gyakorolhatják a hivatásukat.

Érdemes figyelni Weidelre, mert közelről látja, hogy

a német nagyvárosok már nem biztonságosak, a bűnözés mértéke magas, az életszínvonal süllyed.

Magyarországon szerinte biztonság van, az emberek jól élnek. Úgy véli, ha a magyarok meg akarják őrizni ezt az állapotot, akkor függetlennek kell lenniük az uniótól, mert Brüsszel mindenkit elszegényít, ráadásul az ukrajnai háború támogatásával gyengíti az EU-t. Weidel a háború mielőbbi befejezésével kapcsolatban Orbán Viktorral ért egyet.

– Festung Budapest – Budapest Erőd. Ezt a szerepet osztotta ki csodálatos fővárosunknak Hitler. Fájdalmas lett a következménye. Mi magyarok hogyan tudnánk megállítani Arturo Uit?

– Harcolni kell, és tovább menni azon a küzdelmes úton, amelyet az európai patrióták választottak. Most nem lazíthatunk, és nem állhatunk le. Minden szinten szükség van a normalitás térhódítására. A nyugati választóknak is fel kell ébredniük, mert csak ők mozdíthatják el azokat a gátlástalan félőrülteket, akiknek nem számít a békekötés, akik az élet pártján állókra akarják kényszeríteni a háborút.

És nekünk, magyaroknak is ébereknek kell lennünk, mert

Manfred Weber és társai keményen dolgoznak azon, hogy hűséges vazallusuk, Magyar Péter és a Tisza Párt kerüljön hatalomra Magyarországon.

Ez a társaság a brüsszeli birodalmi érdekek kiszolgálójává szegődött. Bármennyit ügyeskedik, ravaszkodik a vezérük, ő már a másik oldalra állt. Mondhat bármit, a nemzeti szólamai hiteltelenek.

Mindig eszembe jut Moldova György Beszélő disznó című emlékezetes írásműve Józsiról, a beszélő disznóról, aki lepaktált az állami gazdaság vezetőivel, és segédkezett abban, hogy a társait balvégzetük felé vezesse. Fogalmam sincs miért, de az állami gazdaság vezetőjéről Manfred Weber képe ugrik be nekem. Pedig Manfred Weber nem az állami gazdaság vezetője. Tulajdonképpen nem is tudom, hogy miért jutott eszembe ez a történet.

