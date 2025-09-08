Fellöktek egy újságírót – na és?

A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.

2025. szeptember 8. 22:05

Egy ismeretlen tettes a szélsőbaloldal nyilvános pártrendezvényén fellökött egy újságírót.

Az eset nem a Rákosi-rendszerben történt, hanem a mai Európai Unióban.

Ijesztő, hogy idáig züllött a baloldal demokráciája. Egy újságíró nyilvános rendezvényen kérdéseket tett föl a szélsőbal ismert politikusának. A munkáját végezte. Az volt a feladata, hogy próbáljon meg a baloldal figuráiból értelmes feleleteket kihúzni. Demokráciában egy politikusnak örülnie kellene annak, hogy újságírói érdeklődést kelt. Demokráciában bármilyen kérdéseket bármikor föl lehet tenni. Vonatkozhat a kérdés harminc évvel korábbi fejleményre. Vagy a világ távoli pontján lezajlott eseményre. A politikusnak válaszolnia kell. Valamit. Még egy „fogalmam sincs”-csel is reagálhat, ha vállalja tudatlanságát.

Egy valamivel nem reagálhat.

Tettlegességgel.

De legalább elismerték, hogy ők diktatúrát gyakorolnak: proletárdiktatúrát.

Legalább hangoztatták, hogy ők nem demokráciát honosítanak meg, hanem kommunista demokráciát.

Sajnos a jelző nélküli demokrácia a mai Európai Unióban is kiveszőben van: ma az úgynevezett „liberális demokráciát” erőlteti a demokráciaellenes szélsőség.

Mit is mondott Reagan elnök már 1975-ben? „Ha a fasizmus valaha is megérkezik Amerikába, akkor az a liberalizmus képében fog jönni.”

Hazánkban a kommunizmus jött el a liberalizmus képében. A fellökés a kommunizmus politikai „kultúrájának” része. Munkásököl vasököl, oda sújt, ahova köll.

Már Menczer Tamás államtitkárt is fellökte egy szélsőbalos dühöngő. Tettlegességgel próbált menekülni a kérdések elől.

Az ismeretlen tettes is ezt a példát követte a szélsőbal pártrendezvényén. Buta volt ahhoz, hogy a jogos kérdésekre válaszoljon. A szellemi küzdelem helyett a tettlegességet választotta. Lökött.

Természetesen Brüsszelnek egy szava sem lesz arról, hogy a szélsőbal tettlegességre vetemedik egy tagállamban. A brüsszeli jogállamiságba a tettlegesség belefér – ha a szélsőbal alkalmazza. Ha egy hazafias rendezvényen taszítottak volna el liberális agent provocteurt, az ENSZ Biztonsági Tanácsát is összetrombitálnák. Miközben bűnözőt védelmeznek mentelmi joggal.

Az újságíró fellökése a baloldali politizálás napi gyakorlata.

Momentán.

És mi lesz a következő süllyedési pont?

Molnár Pál

Kép: Zúgva, bőgve törte át a gátot... - Szalay Ferenc facebook oldala



Gondola