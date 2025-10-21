Lengyelország feltartóztathatja az orosz elnök repülőgépét a lengyel légtérben, ha azon át tart a budapesti csúcstalálkozóra
2025. október 21. 13:05
Lengyelország nem garantálhatja, hogy a bíróság nem rendeli el a Vlagyimir Putyin orosz elnököt szállító repülőgép feltartóztatását, amennyiben a lengyel légtéren át tartana a tervezett budapesti csúcstalálkozóra - jelentette ki Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter kedden.
A Wroclawban működő Radio Rodzina katolikus csatornán kedd reggel sugárzott beszélgetést a Polskie Radio24 közszolgálati hírcsatorna honlapján ismertették.
A minisztert Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti találkozójáról kérdezték, valamint arról, hogy utazhatna-e Putyin Magyarországra esetleg a lengyel légtéren át, amelyben európai uniós repülési tilalom van érvényben orosz repülőgépek számára.
"Nem tudjuk garantálni, hogy egy független bíróság ne kötelezze a kormányt egy ilyen repülőgép feltartóztatására annak érdekében, hogy egy gyanúsítottat a hágai bíróság elé állíthassanak" - válaszolta Sikorski, utalva a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 2023-as döntésére. Sikorski szerint Putyin például Törökország, Montenegró és Szerbia légterén át juthatna el Budapestre.
A lengyel külügyminiszter bírálta, hogy Magyarország - "uniós tagállamként, amelyet továbbra is köteleznek az ICC" szabályai, "meghívta Vlagyimir Putyint. Ez azt is mutatja, hogy Magyarország "nem a Nyugat részeként, hanem a Nyugat és Oroszország között pozicionálja magát" - fogalmazott Sikorski. Megjegyezte: Magyarország az ukrajnai háború kitörése óta "az uniós tagállamok többségétől eltérő politikát folytat", akadályozza például az Ukrajnának nyújtott támogatás bizonyos formáit, és "továbbra is nagy mennyiségű orosz kőolajat vásárol, annak ellenére, hogy más forrásokból is beszerezhetné azt".
MTI/Gondola
Címkék:
-
A szélsőbal azon taktikája, hogy bődületeseket kell hazudni, és mire a hazugság kiderül, addig is rengeteget rombol, majd a kiderülés után is ott ragad a sár egy része az ártatlan áldozaton, nos ez a taktika aljas, de politikailag hasznos.
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
A csődület egyik elsőszámú vezetőjét szintén erőpolitikával mentették ki a jogállamiság követelményei alól úgy, hogy megszavazták: ne kelljen megmutatnia megalapozott Covid-korrupciógyanúra okott adó SMS-üzeneteit a nyilvánosságnak. Így a korrupciógyanú sűrű felhői továbbra is ott gomolyognak az Európai Parlament széksorai között és fölött.
-
Újabb politikai támadást intézett a Demokratikus Koalíció Semjén Zsolt ellen az Országgyűlésben, ezúttal Kálmán Olga képviselő személyében.
-
Juhász Hajnalka országgyűlési képviselő a közösségi oldalán jelentette be a Teremtésvédelmi Digitális Polgári Kör megalakulását. Ismerje meg az alapító tagokat!