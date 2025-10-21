Orosz külügyminiszter-helyettes cáfolta a Lavrov-Rubio-találkozó elhalasztásáról szóló híreket
Moszkva szerint „lehetetlen felfüggeszteni azt, ami soha nem is volt megbeszélve” – reagált Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a nyugati sajtóban megjelent hírekre, miszerint elhalasztották volna Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter tervezett találkozóját.
2025. október 21. 14:08
Rjabkov hangsúlyozta: a hír nem felel meg a valóságnak, mivel semmilyen konkrét megállapodás nem született a két politikus találkozójáról. „Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy lehetetlen elhalasztani azt, ami nem is volt előzetesen egyeztetve. Biztos vagyok benne, hogy továbbra is olyan helyzettel kell majd szembenéznünk, amikor különböző – elsősorban nyugati – médiumok alaptalan, kitalált történeteket közölnek, hogy címlapra kerüljenek, találgatásokat keltsenek, és mindezt a saját narratívájuknak megfelelően értelmezzék” – fogalmazott a diplomata.
A CNN korábban Fehér Házbeli forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Lavrov és Rubio közötti találkozót „egyelőre felfüggesztették”. Moszkva ezt most határozottan cáfolta.
Főképen: Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Fotó: TASS
Gerzsenyi Krisztián
-
A szélsőbal azon taktikája, hogy bődületeseket kell hazudni, és mire a hazugság kiderül, addig is rengeteget rombol, majd a kiderülés után is ott ragad a sár egy része az ártatlan áldozaton, nos ez a taktika aljas, de politikailag hasznos.
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
A csődület egyik elsőszámú vezetőjét szintén erőpolitikával mentették ki a jogállamiság követelményei alól úgy, hogy megszavazták: ne kelljen megmutatnia megalapozott Covid-korrupciógyanúra okott adó SMS-üzeneteit a nyilvánosságnak. Így a korrupciógyanú sűrű felhői továbbra is ott gomolyognak az Európai Parlament széksorai között és fölött.
-
Újabb politikai támadást intézett a Demokratikus Koalíció Semjén Zsolt ellen az Országgyűlésben, ezúttal Kálmán Olga képviselő személyében.
-
Juhász Hajnalka országgyűlési képviselő a közösségi oldalán jelentette be a Teremtésvédelmi Digitális Polgári Kör megalakulását. Ismerje meg az alapító tagokat!